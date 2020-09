El derretimiento del hielo de la Antártida elevará el nivel del mar 2.5 metros, señala estudio

El derretimiento de la capa de hielo de la Antártida provocará un aumento del nivel del mar de aproximadamente dos metros y medio en todo el mundo, incluso si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, de acuerdo con un estudio.

Aun si las temperaturas volvieran a caer después de subir 2° C, el límite de temperatura establecido en el Acuerdo de París, el hielo no volvería a crecer a su estado inicial, debido a mecanismos de desestabilización, por lo que el daño sería irreversible, según el artículo publicado en la revista Nature citado en un reportaje del periódico británico The Guardian.

El Acuerdo de París El 12 diciembre de 2015, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzó un acuerdo histórico para combatir este problema. El Acuerdo de París se basa en dicha Convención.

Los autores de este estudio examinaron cómo se puede esperar que se derrita ese hielo sobre la tierra en la región y encontraron un fuerte efecto de "histéresis", que hace que sea más difícil que el hielo se vuelva a formar a que se derrita. Cuando el hielo se derrite, su superficie se hunde, por lo que requiere temperaturas más bajas para que se vuelva a formar.

El estudio señala que, si bien la capa de hielo de la Antártida tardará más allá del final de este siglo en derretirse debido al calentamiento global, este proceso sería muy difícil de revertir.

La capa de hielo de la Antártida, que cubre casi la misma superficie de la Tierra que América del Norte y tiene un espesor de kilómetros, contiene más de la mitad del agua dulce de la Tierra.

Si las temperaturas subieran 4° C, lo que algunas predicciones consideran que es posible si el mundo no logra reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces el aumento del nivel del mar sería de 6.5 metros debido solo al derretimiento del hielo de la Antártida. Con el tiempo, eso sería suficiente para inundar todas las ciudades costeras del mundo y causar una catástrofe mundial.