El curioso caso del ‘chico (mexicano) del pan con Nutella’ que le ganó a Newton

El problema llevaba unos 2 mil años dando vueltas en los diagramas de algunos de los físicos más importantes, desde el griego Diocles, hasta los grandes rivales de la era moderna: Leibniz y Newton.

Y la solución llegó sin anunciarse, así sucede cuando el rayo del entendimiento ilumina la cámara oscura de la mente, durante una escena de lo más 'nada que ver'.

No fue un “¡eureka!” lo que le salió de la boca a Rafael González cuando, mientras untaba su pan con crema de avellanas, la vio ahí, tan clara.

“¡Madres!”. Había resuelto eso que se conoce como aberración esférica en lentes ópticos. Un efecto que provoca una pérdida de nitidez de los objetos cuando son vistos desde un lente esférico.

El joven mexicano, de 28 años, es egresado de la carrera de Ingeniería Física Industrial del Tecnológico de Monterrey, donde cursa un doctorado en nanotecnología. Y fue a Conecta, publicación en línea de esa institución, a la que contó su experiencia, que aunque ocurrió el año pasado, se ha vuelto viral en días recientes.

“Subí a mi cuarto, me puse a programar, vi que salió y me puse a brincar de emoción”, relató.

González trabajaba con el físico Alejandro Chaparro, egresado de la UNAM, en la fórmula para corregir la mencionada deformación visual a partir del diseño de los lentes.

Antes, el problema tenía una solución parcial: la unión de dos lentes aesféricos (que sólo son esféricos parcialmente). Pero eran calibrados con un cálculo impreciso. Con la ecuación de los mexicanos, se puede obtener un resultado preciso, aunque las variables cambien.

La mancuerna publicó su hallazgo en 2018, en el artículo General formula for bi-aspheric signlet free of spherical aberration de la revista especializada Applied Optics (vol. 57, no. 31).

“La primera superficie debe ser continua, de modo que los rayos en su interior no se crucen entre ellos. El resultado es la corrección de la segunda superficie del lente, libre de aberración esférica”, explica el artículo.

Esta corrección podrá aplicarse en tecnologías tan sofisticadas como la del Hubble.