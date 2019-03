Antes de las 12 semanas, el embrión no es persona: experto de la UNAM

El científico mexicano especializado en biología evolutiva, Antonio Lazcano, aseguró que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona, ni siquiera en potencia, pues la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto.

Al impartir la conferencia magistral ¿Qué es la vida?, Lazcano se refirió a la reciente polémica desatada por el anuncio de la senadora Lily Téllez sobre presentar una iniciativa para penalizar el aborto incluso antes de la doceava semana de gestación.

“La inevitabilidad de comparar un cigoto con una persona es ilegítima desde el punto de vista biológico, ese es el punto básico, ese es el punto que creo que la senadora no entiende, pero tampoco lo entienden muchas otras personas”, expuso.

En el auditorio Alfonso Caso de la Torre de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el científico especializado respondió a una pregunta de un estudiante.

En una plática que duró más de dos horas, añadió que si la senadora quisiera hablar con él sobre el tema lo haría sin ningún problema.

“Se han acercado políticos, no solo a mí, sino a gente que ha reflexionado más sobre este asunto y de los que se han acercado es la gente abierta, culta e interesante, cosas que no se aplica ni a todos los biólogos ni a todos los políticos. La senadora Téllez no se acercado a mí”, remarcó.

El fundador del curso y laboratorio 'Origen de la vida' en la UNAM explicó el proceso de fecundación y dijo que si bien un óvulo fecundado por un espermatozoide pueden dar como resultado un niño, éste se considera persona hasta después de la semana 12.

“Tengo un cigoto que está vivo, se puede desarrollar, pero no es una persona. Si alguien me dice que es una persona en potencia porque tiene el mismo material genético, entonces una persona en potencia también es la placenta que tiene exactamente el mismo contenido genético que el producto”, explicó.

Enseguida cuestionó al auditorio que se componía principalmente por estudiantes: ¿dónde quedaron sus placentas, jóvenes?, y en medio de las risas de estos, respondió que se desecharon o se incineraron.

“Pero no se vale el argumento que apareció en estos días en la prensa de que genéticamente un cigoto es una persona porque potencialmente es una persona. Si a mí me quitan el apéndice allí tengo la misma información genética que tengo en cualquier otra célula, salvo los espermatozoides de mi cuerpo”, expuso.

Explicó que en un cigoto se empieza desarrollar el sistema nervioso central hasta la semana 12 más o menos, porque hay una transición en ese punto y en algunos casos hasta la 13, 14 , 15 o 16.

Insistió que antes del proceso de aparición del sistema nervioso central, el cigoto es una masa de células amorfa.

“Los médicos lo saben mucho más que yo, se puede producir un aborto espontáneo, ¿cuántos abortos espontáneos? No lo sabemos; ¿cuántas embarazadas están perdiendo constantemente cigotos, es decir, óvulos fecundados y nunca se dan cuenta? es enorme”, dijo.

Comentó que el cigoto puede llevar un desarrollo “normal” y el embarazo llega a término o puede dividirse en dos y resulta en gemelos idénticos “homocigóticos” o resultar en una mola hidatiforme, que es un tumor.

“Se dan cuenta que desarrollo el cigoto en modo alguno o inevitablemente me va a producir un individuo humano, puede pasar algo más”, sostuvo.