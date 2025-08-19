Plaga de escarabajo barrenador en Hotel Mundo Maya Tulum: ¿Qué es y cómo puede matar cientos de árboles?

El escarabajo barrenador puso en alerta al Hotel Mundo Maya de Tulum, en Quintana Roo, luego de que las autoridades detectaran una plaga del insecto en objetos de madera, techos y otros espacios en sus instalaciones.

Ahora, el hotel administrado por el Ejército está en proceso de una licitación con el objetivo de fumigar el inmueble de 70 mil metros cuadrados, así como asegurar la higiene y de paso evitar que la plaga afecte a la vegetación en la zona.

Según las autoridades, el escarabajo barrenador es una especie que podría afectar, e incluso hasta matar a cientos de árboles y plantas, así que la acción es importante para prevenir que la plaga se expanda.

¿Qué es el escarabajo barrenador?

El escarabajo barrenador, conocido científicamente como Agrilus planipennis, es un insecto de la familia Buprestidae que se especializa en infestar árboles de la especie fresno.

Originario de Asia, este escarabajo ha encontrado su camino hacia América del Norte y Europa, donde ha causado estragos en los bosques de fresno. Las larvas de este escarabajo se alimentan de la madera, creando galerías que comprometen la salud de los árboles, llevando a su eventual muerte.

El escarabajo barrenador es una plaga que amenaza la salud de nuestros árboles y el equilibrio de nuestros ecosistemas.

¿Cuáles son los riesgos del escarabajo barrenador como plaga?

La plaga del escarabajo barrenador representa un riesgo significativo para la biodiversidad forestal.

En Estados Unidos y Canadá, ha devastado millones de árboles, con un costo económico que se eleva a decenas de millones de dólares en daños y medidas de control.

En el Reino Unido, aunque aún no se ha reportado su presencia, el riesgo de una introducción accidental es alarmante, especialmente con su reciente expansión hacia Europa, llegando incluso hasta Ucrania en 2020.

Los árboles afectados no solo pierden su valor ecológico, sino que también pueden comprometer la estabilidad de estructuras humanas, como el caso del Hotel Mundo Maya en Tulum, donde se ha reportado una infestación que amenaza su integridad estructural.

Los daños que genera en el ambiente el escarabajo barrenador

La presencia del escarabajo barrenador no solo afecta a los árboles individualmente, sino que también tiene un impacto en el ecosistema en su conjunto.

Los fresnos son esenciales para la biodiversidad, proporcionando hábitat y alimento a diversas especies de fauna. La pérdida de estos árboles puede llevar a una disminución en la diversidad de especies, alterando las cadenas alimenticias y afectando la salud general del ecosistema. Además, su muerte puede llevar a un aumento de la erosión del suelo y una disminución de la calidad del aire y del agua.

En el caso de México, las plagas de escarabajo barrenador han puesto en peligro los sembradíos de aguacate especialmente.

¿El escarabajo barrenador te podría hacer daño si te pica o tienes contacto con él?

Si bien el escarabajo barrenador no representa un riesgo directo para la salud humana, su efecto en el medio ambiente puede tener repercusiones indirectas.

La disminución de la calidad del aire debido a la pérdida de árboles puede contribuir a problemas respiratorios y otras afecciones de salud. Además, la presencia de árboles en áreas urbanas es crucial para mitigar el calor extremo y proporcionar sombra, lo que es vital para la salud pública, especialmente durante los meses más cálidos.

¿Cómo identificar una infestación de escarabajo barrenador?

La detección temprana es clave para controlar la plaga de escarabajo barrenador. Algunos síntomas de infestación incluyen:

Hojas amarillentas y con escaso follaje.

Agujeros en la corteza de aproximadamente 3 mm de diámetro, resultado de la salida de los escarabajos adultos.

Galerías serpenteantes en la madera.

Muerte de ramas o incluso del árbol completo.

Si sospechas que un árbol puede estar infestado, es crucial reportar la observación a las autoridades forestales locales.

El escarabajo barrenador es una amenaza real para nuestros bosques y, por ende, para el bienestar de nuestro entorno. La conciencia y la acción son esenciales para combatir esta plaga.