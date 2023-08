Día del gato: ¿Tu ‘michi’ orina en la sala o en la cama? Esto es lo que ‘intenta decirte’

Como especialistas de gatos, una de las quejas más comunes que escuchamos es:

¡Mi gato es grosero! Cada vez que hago algo que no le gusta, orina en mi cama o en la alfombra.

A menudo, esta queja se basa en la suposición de que el gato está buscando venganza o tratando de enviar un mensaje, al estilo de El Padrino.

Desafortunadamente, se ha desarrollado una retórica de que los gatos son manipuladores, vengativos, indiferentes o incluso psicóticos. Esta retórica significa que cuando los gatos hacen algo que no nos gusta, es fácil llegar a la idea de que lo hicieron deliberadamente para lastimarnos o molestarnos.

Pero los gatos no se comportan como lo hacen los humanos y sus motivos no son los mismos. No están tratando de irritarnos o castigarnos. Así que olvidemos la retórica humana y profundicemos en cinco razones por las que tu gato podría estar orinando en tu alfombra, cama o ropa.

1. Podría ser un problema médico

Primero, pregúntate: ¿estára enfermo mi gato?

Muchas enfermedades o lesiones, incluidas las infecciones del tracto urinario, la cistitis, la diabetes y el dolor crónico, pueden hacer que un gato tenga un comportamiento inusual al orinar.

La cistitis idiopática felina ocurre en aproximadamente el 2 a 4 por ciento de los gatos en todo el mundo. Las causas exactas no se conocen, aunque tener un gato ansioso o estresado aumenta el riesgo.

A menudo es difícil saber cuándo un gato está enfermo. Son increíblemente expertos en ocultar el dolor.

Una pista es que los gatos que experimentan molestias querrán orinar en algún lugar donde se sientan cómodos, a menudo un lugar que asocian con la seguridad, como tu cama, tu ropa o la alfombra.

Una razón por la que pueden sentirse cómodos allí es porque huele a ti, alguien que asocian con sentimientos positivos.

Entonces, si tu gato orina en algún lugar extraño, su primer instinto debe ser preguntarte si es hora de contactar a su veterinario.

2. Podría ser estrés a corto plazo

¿Ha cambiado algo en tu hogar últimamente? ¿Estás redecorando la casa? ¿Hay ruidos fuertes? ¿Se ha mudado un nuevo gato a la casa de al lado? ¿Tu amigo trajo a su perro a visitarlo?

Situaciones como estas podrían hacer que tu gato se sienta estresado y orine en un lugar inesperado.

Registra los días en que tu ‘michi’ orina en algún lugar inusual y revisa si surge un patrón de conducta.

Si se correlaciona con algo en particular, como un amigo que visita tu casa junto con su perro, intenta adaptar la configuración de la casa para que el gato se sienta más cómodo.

Por ejemplo, pueden dejar al perro afuera o poner al gato en una habitación con su comida, agua y una bandeja de arena.

Piensa en cómo hacer que tu gato se sienta más cómodo (o eliminar el factor estresante en sí).

3. Podría ser estrés crónico

A diferencia de un factor estresante a corto plazo, el estrés crónico es un problema continuo que no se puede simplemente detener o eliminar.

Esto podría ser un estrés continuo de vivir en un hogar con varios gatos o con un perro, o podría deberse a una afección como la ansiedad.

Si bien el estrés crónico puede ser más difícil de manejar, es importante identificarlo y buscar ayuda.

El estrés continuo puede conducir a problemas de salud graves como la cistitis, que puede causar un bloqueo urinario y ser potencialmente mortal. Si tu gato visita la bandeja de arena y se esfuerza sin ningún resultado, esto es una emergencia. Necesitan ver a un veterinario lo antes posible.

Mantén un registro diario corto y trata de identificar las áreas que pueden estar causando estrés continuo para el gato.

Ajusta el entorno para limitar estos factores estresantes y, si es necesario, busca el consejo de un conductista veterinario sobre el tratamiento de la ansiedad potencial en tu gato.

Y si estás muy estresado, esto podría hacer que tu gato se sienta estresado. ¡A veces ambos necesitan respirar profundamente!

4. Podría ser la camada

Los “accidentes” de tu gato pueden ser tan simples como que no la guste la arena o el sustrato que usas, la caja o la posición del arenero.

Los gatos quieren sentirse cómodos y seguros cuando van al baño. Por lo tanto, es posible que no quieran usarlo si:

El sustrato que estás usando lastima sus patas o es demasiado profundo y las hace deslizarse alrededor



Si la bandeja es demasiado pequeña o está demasiado cubierta (con puertas)



Si la caja está coloca en algún lugar donde hay mucho ruido o mucho movimiento.



Cada gato es un individuo diferente: lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Dicho esto, aquí hay algunas reglas generales para proporcionar una experiencia de arena agradable para su gato:

Proporcionar una caja de arena por cada gato que haya en el hogar.

La profundidad de la arena debe ser suficiente para cubrir bien el fondo de la bandeja, pero no tanto como para que el peso del gato los haga deslizarse hacia abajo en ella.

Compra arena sin perfume y sin aromatizante (los gatos son muy sensibles a los olores).

Coloca la bandeja en un área que tenga privacidad y esté alejada de cualquier factor estresante potencial, como niños, perros o ruidos fuertes

Si es posible, coloca los areneros alrededor de la casa en áreas apropiadas para que tu gato siempre tenga fácil acceso cuando sea necesario.

Recoger regularmente los desechos y mantener la bandeja limpia.

5. Podría porque tu gato sea malo

Es broma. Esta nunca es la razón.

*Para leer la nota en el idioma original, da clic aquí.

*Escrito por Susan Hazel, profesora asociada de la Escuela de Ciencias Animales y Veterinarias; y Julia Henning, doctorante; ambas de la Universidad de Adelaida.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.