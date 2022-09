Ann Hodges: La historia de la primer persona en ser golpeada por un meteorito... y sobrevivir

Tal vez sí exista algo más improbable que sismos de gran magnitud en la misma fecha y la misma ciudad en tres ocasiones diferentes y es que un meteorito golpeé a un ser humano; sin embargo, también pasó, al menos en dos ocasiones.

El primer evento de este tipo del que se tiene un registro oficial ocurrió en el 30 de noviembre de 1954.

En dicha ocasión, un fragmento del meteorito Sylacauga ingresó a la atmosfera terrestre a las 14:46 y perforó el techo de una casa de madera situada en el pueblo Oak Grove, Alabama, Estados Unidos.

El asteroide rompió los pisos de varias habitaciones e impactó contra una radio, para después rebotar e impactar en el abdomen a Ann Elizabeth Hodges, que estaba durmiendo en un sofá en ese momento.

La mujer, que tenía 34 años, logró sobrevivir pero el incidente le causó secuelas psicológicas.

Ella estaba convencida de que el meteorito le pertenecía. “Siento que es mío. Creo que Dios tuvo la intención de que fuera para mí. Después de todo, ¡fue a mí a quien golpeó!”, afirmó, según los testimonios que conservó el Museo de Historia Natural de Alabama.

De acuerdo a la BBC, Elizabeth Hodges terminó internada en una clínica, y con solo 52 años falleció de insuficiencia renal, en 1972.

Ann Hodges sosteniendo el meteorito que la golpeó en 1954.

Según los testimonios que guardó el Museo de Historia Natural de Alabama, antes de golpear a Ann Hodges, decenas de personas afirmaron haber visto “una luz rojiza brillante como una vela romana que va dejando humo” sobre el cielo,

Otros reportaron ver “una bola de fuego” y oír una tremenda explosión, seguida de una nube marrón.

Con el tiempo, se supo que el meteorito de 1.4 kilos que había golpeado a Ann era en realidad la mitad más grande de un meteorito mayor que se partió justo antes de impactar contra la Tierra.

Otros casos

Si bien el de Ann Hodges ha sido el único caso confirmado, otras personas han afirmado haber sido impactadas por meteoritos.

Tal es el caso de un niño alemán de 14 años fue golpeado en la mano por un meteorito del tamaño de un guisante que lo asustó y le dejó una cicatriz.

“Cuando me golpeó, me tiró por los aires y luego siguió yendo lo suficientemente rápido como para enterrarse en la carretera”, dijo Gerrit Blank en un artículo periodístico. Los astrónomos analizaron el objeto y concluyeron que, de hecho, sí era un objeto del espacio, según The Telegraph .

La mayoría de los meteoros se vaporizan en la atmósfera, creando “estrellas fugaces“, y nunca llegan al suelo. Los pocos que lo hacen suelen estar hechos principalmente de metales.

Las rocas espaciales, incluso si son grandes como un automóvil, generalmente se romperán o explotarán cuando se estrellen contra la atmósfera.