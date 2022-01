¿Ómicron marcará el fin de la pandemia del COVID? Esto responde un especialista

El virus del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19, continuará su evolución y habrá nuevas variantes como ómicron, la última en aparecer. Si la población no se vacuna, el virus tiene la oportunidad de seguir mutando y habrá variantes de preocupación, advierte especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El coronavirus llegó para quedarse y seguirá presente, pero ahora esperamos que produzca una enfermedad más leve, con síntomas característicos de un padecimiento respiratorio, afirmó el académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, José Alberto Campillo Balderas.

El integrante del Laboratorio de Origen de la Vida aseguró que en Biología “no podemos predecir la evolución”, y tampoco hay que perder de vista un factor de azar: las mutaciones del virus. Advirtió además que sin la vacuna contra el COVID-19, el virus tendrá la oportunidad de seguir mutando con consecuencias que aún se desconocen.

¿Acabará la pandemia con ómicron?

Durante la conferencia ‘¿Se acabará la pandemia con ómicron? Qué sabemos al día de hoy’, del ciclo Ciencia desde Ciencias online, el universitario recalcó: un factor que en ocasiones no se considera y es impredecible, es el humano porque si usamos el cubrebocas mal puesto, si no nos lavamos las manos, si no hay ventilación en espacios cerrados, etcétera, damos oportunidad a que los virus y sus mutaciones tengan alguna ventaja.

Campillo Balderas mencionó que también hay una “carrera” de las variantes por ver cuál se transmite más o cuál es más virulenta. Con su sistema inmunitario las personas juegan un papel relevante y las contrarrestan, por eso es tan importante vacunarse.

Virus ARN, vinculado a tasa de mutación alta

Cualquier virus, en particular los de ARN (ácido ribonucleico), tienen una tasa de mutación alta, lo que permite generar distintas variantes. Las del SARS-CoV-2, alfa, beta, gamma, delta y ómicron son de preocupación debido a los cambios que han presentado en la llamada proteína spike, que ocasiona alta transmisibilidad y virulencia, así como antigenicidad reducida; es decir, que son capaces de “escapar” del sistema inmunitario.

Este coronavirus seguirá evolucionando; habrá nuevas variantes, eso es seguro, pero esperemos que no sean de preocupación, y para evitar llegar a esa situación hay que continuar con las medidas de prevención, sobre todo la vacunación, con la cual esperamos que ómicron ceda pronto, mencionó.

José Alberto Campillo reconoció que se incrementó el número de contagios en niños, y eso se debe a que la vacunación fue dirigida, primero, a las personas más vulnerables, mayores de 60 años, con diabetes y otras comorbilidades, o con un sistema inmunitario débil. Después a otros sectores hasta llegar a los jóvenes.

No obstante, son pocos los menores inoculados a escala mundial, a pesar de que también se infectan, transmiten el virus, pueden llegar a ser hospitalizados y morir: hasta el año pasado se registraron más de 900 menores fallecidos por esta enfermedad en nuestro país. Por lo anterior, las campañas de vacunación deben enfocarse también en esa población, recomendó el universitario.

¿Quieres acabar con ómicron? Vacúnate

Se ha visto que las vacunas protegen contra las variantes de este coronavirus; es así porque todas pertenecen al mismo “árbol familiar” y son como “hermanos” o “primos” evolutivos, que se parecen entre sí. Tienen mutaciones, pero también secuencias (partes de proteínas) que se mantienen sin cambios, como la polimerasa, que se conserva porque el virus la necesita para replicarse.

El especialista alertó acerca de la desigualdad sanitaria, donde unos países aplican la cuarta vacunación y otros, principalmente africanos, no alcanzan ni siquiera 10 por ciento de su población.

Ómicron se generó, probablemente, porque había personas con un sistema inmunitario débil, lo cual permitió que el virus “se adaptara”. Por eso es fundamental poner atención en los países con poca vacunación, porque ahí pueden generarse variantes de preocupación. “La pandemia, por desgracia, ha evidenciado las desigualdades que nos afectan a todos”, dijo.

Todo humano debe ser vacunado, no importa si es niño, adulto, de México o Tanzania, con un sistema inmunitario débil o no. Hasta que 85 por ciento de la población lo esté, tendremos la llamada “inmunidad de rebaño”.

La vacuna genera anticuerpos

Mediante modelos matemáticos se ha calculado que a principios o mediados del mes siguiente los contagios podrían disminuir en nuestro país. Empero, eso dependerá de cuántas personas se vacunan; tenemos 60 por ciento con dos dosis y el resto con una o ninguna, y ahí queda un espacio para que tenga la oportunidad de seguir mutando y haya variantes que nos preocupen, insistió.

La vacuna, aclaró José Alberto Campillo, genera anticuerpos, ya que activa el sistema inmunitario celular; pero aún somos susceptibles de infectarnos y transmitir el virus. Por eso se han registrado casos de reinfecciones.

El académico de Ciencias recomendó usar cubrebocas certificados o de tres capas, evitar espacios cerrados, guardar sana distancia (porque cuando hablamos constantemente emitimos gotitas de saliva que llevan el virus), además del lavado constante de manos y vacunarse contra el virus y la ignorancia, funciona.