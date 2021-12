Así será el último eclipse solar del año

Se acerca fin de año y con este el último eclipse, el año cerrará con un eclipse total de Sol el cual será visible solamente en el polo sur de nuestro planeta el 4 de diciembre.

El eclipse total de Sol consiste en que la Luna se coloca entre nuestro planeta y el Sol, lo que provoca que bloquee la luz en la región en la que es visible el fenómeno astronómico. Todo esto esto origina una sombra que oscurece por unos minutos estas zonas.

El único lugar que tendrá el privilegio de que se pueda observar el eclipse total será en la Antártida, sin embargo, se podrá disfrutar del eclipse de forma parcial en el extremo sur de Australia, América y África.

Después de la Antártida los mejores lugares para ver el fenómeno serán el Puerto Argentino, en las Maldivas, donde la Luna eclipsará al Sol en un 40 por ciento y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con un 21.4 por ciento.

El eclipse comenzará a la 1:00 am (UTC) (19:00 horas de México), y a los 33 minutos logrará su punto máximo y el fenómeno astronómico llegará a su fin a las 2:06 am (20:06 am de México).

Como el eclipse no se podrá observar en la mayoría del mundo, la NASA se dará a la tarea de transmitirlo en vivo desde la Unión Glaciar en la Antártida. Podrás encontrar la transmisión en sus redes sociales o su sitio oficial.