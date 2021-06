Mercados de Wuhan tenían animales silvestres en malas condiciones... y ausencia de murciélagos: estudio chino

El estudio ‘Animal sales from Wuhan wet markets immediately prior to the COVID-19 pandemic’, realizado por los científicos Xiao Xiao, Chris Newman, Christina D. Buesching, David W. Macdonald y Zhao-Min Zhou revela que en mercados de Wohan existía la venta ilegal de animales silvestres antes de la pandemia y podrían tener relación con el COVID-19.

Los científicos había estado monitoreando diferentes mercados de la ciudad desde mayo de 2017, con el objetivo de conocer las especies silvestres que se comercializaban para consumo humano, así como enumerar los patógenos y enfermedades que se podía transmitir de animales a personas.

El registro de los especialistas terminó en noviembre del 2019. Pudieron constatar que los comerciantes vendían animales salvajes como alimentos y no como mascotas, esto significa que se violaban permisos comerciales constantemente.

¿Qué podías encontrar en un mercado de Wuhan?

Entre mayo del 2017 y noviembre del 2019 se encontró que se vendían 38 especies, 31 de ellas protegidas. En los mercados húmedos de Wuhan, las condiciones en que vivían los animales comercializados no eran las mejores. El estudio revela también las malas condiciones sanitarias de los sitios, lo que potencia infecciones que se pueden transmitir.

El estudio con poco más de dos años de exploración en mercados de Wuhan encontró que el animal más vendido como alimento era la marmota (más de $25 euros el kilo), seguido del perro mapache o tanuki, tejones ($15-$20 el kg) y erizos($2-$3 el kg). Las ardillas eran comercializadas como mascotas. También había pavorreales y víboras de nariz afilada.

Los mamíferos que se comercializaban en los mercados podían contagiarse y transmitir SARS-Cov-2, así como rabia y gripe aviar.

Para sorpresa de quienes piensan que el COVID-19 viene de los murciélagos que se vendían en Wuhan, en el estudio científico que monitoreó las ventas de animales se encontró su ausencia. Los comerciantes, al menos entre 2017 y 2019, no ofrecían esta especie para consumo humano.

El estudio concluye antes los hallazgos ‘‘estas especies comercializadas son capaces de albergar una amplia gama de enfermedades zoonóticas infecciosas o parásitos que delatan enfermedades’'

El mercado de Wuhan y el COVID-19

La pandemia de COVID-19 se inició en Wuhan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 168 casos detectados en diciembre del 2019, 47 visitaron el mercado de mariscos de Huanan, donde pudo haberse originado el contagio por SARS-Cov-2, a través de la venta y el consumo humano de alguna especie que portaba el virus.

Además, se registró que al menos 38 infectados más estuvieron en otros mercados de la ciudad de Wuhan.

El 26 de enero del 2020, como medida sanitaria, los ministerios chinos prohibieron la venta y comercialización de vida silvestre. Esto como medida sanitaria una vez que el contagio de COVID-19 se propagó por el mundo.

El 24 de febrero las autoridades chinas también prohibieron el consumo de animales terrestres silvestres.