Personal médico del IMSS protesta en Morelos por falta de insumos

Trabajadores del área médica, enfermería, administrativa y limpieza de la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca protestaron este viernes por la falta de insumos para atender a pacientes que arriban con síntomas de COVID-19 al hospital.

Señalan que están escasos de estos y que ponen en riesgo al personal y a los pacientes.

“Estamos pidiendo cubrebocas, guantes, tener el material, los mamelucos, alcohol del 95 para cuando ingresan los pacientes, porque sí hay ventiladores para cuando llegan al área de urgencias y los transfieren, pero todos nos exponemos, no sabemos a veces si traen el COVID-19 o es una neumonía”, expresó Heriberto Flores, uno de los trabajadores.

Médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y de limpieza, cerraron la avenida Plan de Ayala, con letreros en los que se leían consignas en las que exigen a las autoridades del IMSS los suficientes insumos para el tratamiento de los pacientes con posible contagio, pues ya han ingresado al menos cinco.

“Al no estar protegidos nosotros, no los estamos protegiendo a ustedes, a eso nos estamos exponiendo”, subrayó otro trabajador, cuyo nombre pidió no revelar.

Sin embargo, mencionaron que otra de las problemáticas es que no hay el suficiente personal para el área de Triage, que es a donde llevan a los pacientes con síntomas de coronavirus, pues señalan que únicamente hay dos por turno y en caso de un brote mayor, será complicado el servicio.

Mientras bloquearon la circulación, algunos automovilistas se mostraron molestos y hubo intercambio de palabras entre ellos, pues algunos pacientes de hemodiálisis estaban atorados en el bloqueo y no podían llegar a su cita.

El jueves, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Morelos, Francisco Monsebaiz Salinas, aseguró que si bien se está en un escenario 2 de la contingencia, se están preparando para una fase tres y aseguró que ya han adquirido el número suficiente de equipo completo de protección para el personal que lo va a requerir al momento de que ingrese un paciente, pero este no será para todos.

“Ya tuvimos una capacitación de acuerdo a qué personal del área hospitalaria, va a ser usuario de cada uno de los equipos de protección y quién no requiere cubre bocas o respirador, quién no requiere guantes, obviamente no se le va a dotar a todo el personal”, explicó.

Asimismo, aseveró que ya han hecho los planteamientos de los posibles escenarios, número de pacientes que esperan se infecten y los que van a requerir hospitalización, a las autoridades centrales para la reconversión hospitalaria, solo falta aprobación de sus superiores.

Actualmente, cuentan con 21 camas en el área de Triage y 12 de terapia intensiva, por lo que ya prevén qué adaptaciones adicionales harán de elevarse el número de pacientes contagiados.

En Morelos se tienen confirmados cuatro casos positivos de coronavirus, 20 sospechosos y 38 descartados. El 11 por ciento de los casos son del IMSS.