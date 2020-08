Diputadas en Morelos piden emitir Alerta de Violencia de Género en todo el estado

Ante el aumento de feminicidios en Morelos, las diputadas del Congreso del estado solicitaron a la secretaría de Gobierno, así como a la federación, emitir la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en los 36 municipios de la entidad y no solamente en los ocho que ya existen desde el 2015.

“Lamentablemente, vemos las cifras que han aumentado, no solamente en un municipio, si no en todo el estado, por eso es necesario que ya se declare la alerta en los 36 municipios, pero también debe ir acompañda de políticas públicas que funcionen”, señaló la diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza.

Hace unos días, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) reveló que en cinco años de la declaratoria, en Morelos se han contabilizado 430 feminicidios, y en lo que va del 2020 se tiene el registro de 44, cifra que es superior comparado con el mismo periodo del 2019.

De hecho, recordó que los casos de violencia de género en los ocho municipios que cuentan con la AVG desde el 2015, lejos de que vayan a la baja, aumentaron y, a parte de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, más demarcaciones registran altos niveles de asesinatos de mujeres, así como de violencia doméstica.

Flores Espinoza sostuvo que, incluso, esas son sólo las cifras oficiales, pues la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDH), emitió recientemente su informe semestral y señala que hasta julio de este año se han registrado 44 asesinatos de mujeres con razón de género, cuando la Fiscalía General del Estado sólo contempla de enero a julio 25.

“Es necesario que el Poder Ejecutivo actúe y solicite al gobierno federal para que, por medio del Instituto Nacional de las Mujeres, se declare la Alerta de Violencia de Género, con el fin de que se implementen políticas públicas encaminadas a reducir la violencia feminicida, ya que ha aumentado en toda la entidad y no sólo en ocho municipios”, manifestó.

Por otra parte, la vocera de la CIDH, Juliana Quintanilla informó que hace unos días se reunieron con el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, pero se omitió invitar a los alcalde, principalmente a los que están dentro de la AVG, por lo que mencionó que tanto autoridades estatales y municipales trabajan cada quien por su cuenta, cuando lo que se requiere para dar mayor resultado es coordinación.

“El resumen que nos presentaron se demostró, pues se nota como la Comisión Estatal de Seguridad (CES) trabaja por su lado y los municipios hacen sus pequeños esfuerzos, que vemos sí son importantes pero no vemos de la secretaria. Hace falta más recorridos, para dar garantía de seguridad de las mujeres, los módulos de atención en lugares de riesgo o las medidas de protección, pues no las pueden hacer al 100 por ciento, porque nos dicen que no se tiene el personal suficiente esto es grave”, puntualizó.

Además, Juliana Quintanilla agregó que preocupa que en el semáforo de la violencia de género del estado, no se señala el rubro de feminicidios, ni la desaparición de personas, que va relacionado, pues en varios casos se ha documentado, que lo primero que ocurre en estos casos es la desaparición de la persona y muchos de estos -dijo- “lamentablemente” terminan en feminicidio.