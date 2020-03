Van 45 casos de COVID-19 en la CDMX; solo tres personas están en hospitales: Sheinbaum

En la Ciudad de México se han reportado 45 casos de COVID-19, pasamos de 21 casos el miércoles a 45 el domingo, y hay tres enfermos en hospitales, informó la noche de este domingo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de esta ciudad, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

"En coordinación con los institutos nacionales de salud, el IMSS, el ISSSTE y los hospitales de la Ciudad de México, tenemos asignados y con equipamiento nueve hospitales y centros de salud para atender a los enfermos graves de COVID-19. Hasta ahora solo hay tres enfermos en hospitales, pero es muy probable que esto siga aumentando", afirmó.

Dijo que el reto que enfrenta la ciudad es que haya el menor número de contagios: "disminuir la curva de contagios, que nuestro sistema de salud no se sature y se pueda atender a los enfermos graves lo mejor posible".

Reiteró que, a partir del lunes 23 de marzo y por el momento hasta el 20 de abril, lugares de entretenimiento, como bares, cines y teatros, deberán cerrar para evitar la propagación del virus.

Agregó que este período de no clases no son vacaciones, por lo que recomendó a los capitalinos no salir de casa.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy domingo 22 de marzo. pic.twitter.com/If5ITj6sgf — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 23, 2020

Asimismo, afirmó que no se cerrarán los centros comerciales ni los mercados, por lo que exhortó a la población a no caer en compras de pánico.

"Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias", comentó, y anunció que en los próximos días presentará un plan económico integral para ayudar a estas familias.

Sheinbaum recordó en su mensaje que esta enfermedad se contagia a través de los fluidos de la boca y de los escurrimientos nasales, y que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión son las más susceptibles de ser contagiadas.

"El reto es no contagiar y no contagiase", concluyó.