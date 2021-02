¿Te toca vacunarte esta semana contra COVID en CDMX? No llegues tan temprano, pide Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes a las personas adultas mayores que serán vacunadas contra el COVID-19 en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco que no hagan filas desde muy temprano para recibir las dosis.

El miércoles se reanuda la campaña de vacunación en la capital del país; se administrarán las inyecciones rusas Sputnik V.

"Pedirle a las personas que no llegue muy temprano; no hace falta. Con que lleguen a la hora que les corresponde. De las 9:00 a las 4:00 de la tarde va a estar abierto. Si hay filas todavía a las 4:00 o hay personas esperando, (no se irá el personal de Salud) hasta que no termine la vacunación de ese día", dijo en conferencia de prensa.

Este día se realizó un simulacro sobre el reinicio de la inoculación en la Ciudad de México.

El lunes, Sheinbaum informó que 200 mil de las 400 mil dosis de Sputnik V serían para las y los habitantes de la capital.

Recuerda que la campaña durará en estas alcaldías desde el 24 de febrero hasta el 5 de marzo.

También habrá brigadas móviles, enfocadas en las personas de este sector que no puedan trasladarse a las unidades.

