Suspenden a policías de la CDMX que agredieron a portero de los Pumas y su esposa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México suspendió este viernes a los elementos de la policía capitalina que agredieron a Alfredo Saldívar, portero de los Pumas, y su esposa Mariana Clemente.

"En relación a los hechos difundidos en redes sociales, respecto a una agresión a los tripulantes de un automóvil, la #SSC informa: los efectivos que aparecen en el video han sido suspendidos de sus funciones con carácter preventivo en lo que se llevan a cabo las investigaciones", publicó en su cuenta de Twitter.

El jueves, Saldívar y su esposa denunciaron a través de redes sociales una agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En la grabación se puede observar como una mujer policía jalonea a la esposa del futbolista, pese a que esta le advierte que está embarazada.

"Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer (policía) quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", detalló en la red social.

"Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada", agregó.

En el video también se ve que mientras la policía agrede a Clemente, otro elemento hace lo mismo con Saldívar.

Ese mismo día, la dependencia capitalina condenó los hechos e indicó que inició una investigación de lo ocurrido.