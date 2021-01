Si todo sale bien, se podrá reanudar servicio en Línea 1 del Metro con 10 trenes, estima Sindicato

El servicio en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México se reanudará el 25 de enero y, si todo sale bien, se hará con diez trenes, dijo este martes el secretario del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino.

"Si todo sale bien, podríamos dar servicio a los usuarios con diez trenes; si se garantiza la seguridad con los dispositivos correspondientes para no poner en riesgo las instalaciones, que en los trenes funcione el pilotaje automático, la señalización y la comunicación entre los compañeros conductores y los reguladores del Puesto Central de Control número 2", comentó en entrevista para Grupo Fórmula.

Espino explicó que, regularmente, en la ruta que va de Observatorio a Pantitlán, circulan 38 trenes.

Agregó que, en el caso de las líneas 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad), el envío de convoyes será igual conforme se vaya reanudando su servicio, es decir, de forma parcial. Habrá entre 9 a 10 minutos entre tren y tren.

"Por seguridad no podemos meterle más carga y, por otro lado, que no contamos con el Puesto Central de Control, y nos obliga a llevar a cabo el monitoreo de los trenes a distancia, a través de una tecnología que se utiliza en los camiones de carga para ubicación de los mismos (...). (La desventaja) es que no se puede realizar le corte de corriente si es necesario, no se puede comandar los cambios de vías, tampoco se pueden comandar los circuitos de vías ni las señales, solo el monitoreo de la circulación", destacó.

El lunes se restableció el servicio de luz en la Línea 1 del Metro, según informó la directora de este medio de transporte, Florencia Serranía.

Agregó que la revisión del funcionamiento de los transformadores 2, 3 y 4 está al 100 por ciento, al igual que la rehabilitación de la conexión de los transformadores al puesto central de control en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, la entrada en operación con sistemas de seguridad y control para cada línea tiene un avance del 75 por ciento y la verificación de los sistemas de control y pilotaje automático se encuentra en proceso.

El sábado 9 de enero, un incendio afectó un edificio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Maria Guadalupe Torres Cornejo, policía bancaria industrial, murió durante el siniestro.

Las líneas 4, 5 y 6 reanudaron sus operaciones el martes pasado. Se espera que la línea 1 reinicie el próximo 25 de enero, mientras que la 2 y 3 sería de forma escalonada.

