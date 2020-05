Sheinbaum informará cada viernes en qué color del semáforo se encuentra la CDMX; hoy sigue en rojo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que cada viernes dará a conocer en qué color del semáforo sanitario se encuentra la capital y anotó que este día aún está en rojo.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria explicó que hasta este día en los 56 hospitales públicos y 20 privados, se encuentran 4 mil 420 personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus o por sospecha de la enfermedad, con lo que están en un 68 por ciento de la capacidad hospitalaria.

“En los últimos días, prácticamente no ha variado la ocupación hospitalaria, de acuerdo con los criterios científicos establecidos en el país esto significa que estamos en semáforo rojo y no cambiaremos a naranja hasta que no disminuya por varios días consecutivos el número de camas ocupadas en los hospitales”, dijo la jefa de Gobierno.

El 20 de mayo, Sheinbaum explicó que en la Ciudad de México el semáforo epidemiológico para la reapertura económica se basará principalmente en la ocupación hospitalaria.

El cambio de color tendrá que ver también con la tendencia de la capacidad hospitalaria, si está a la baja o si está en aumento.

Indicó que este se mantendrá en rojo “si continúan incrementándose el número de camas COVID para la Ciudad de México y también con el Valle de México y si tenemos ocupación mayor al 65 por ciento”.

Cambiará a naranja si la ocupación es menor al 65 por ciento y llevamos dos semanas de tendencia la a baja.

Estará en amarillo cuando la ocupación hospitalaria sea menor al 50 por ciento y tengamos dos semanas de tendencia a la baja.

El semáforo se cambiará a verde cuando la ocupación sea menor al 50 por ciento y llevemos al menos un mes con esta tendencia de ocupación.

En su video de este viernes, apuntó también que para el próximo lunes se han agregado algunas actividades a la lista de esenciales, aun estando en semáforo rojo. Estas, dijo, volverán a operar con protocolos muy estrictos para proteger la salud de los trabajadores y sus familias. Estas actividades son construcción, minería e industria automotriz. “Solo podrán operar si cumplen con los protocolos y lineamientos establecidos”.

Hasta este viernes, en la Ciudad de México suman 23 mil 623 casos confirmados y 2 mil 536 defunciones por COVID-19.