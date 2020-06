Sheinbaum descarta que se haya rebasado predicción sobre COVID-19 en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que se hayan rebasado las muertes previstas por COVID-19 en la capital del país.

Al ser cuestionada sobre si no se sobrepasó la predicción que tenían en la Ciudad de México, dijo que"hasta ahora así es (no está rebasado), pero esto no quiere decir que en los siguientes días no pueda sobrepasarse.

"Fue un modelo (de previsiones) que se trabajó desde principios del mes de marzo, se estuvo también en coordinación con los grupos de Conacyt, ellos tienen otro modelo, y hasta el momento este es el modelo que ha tenido algunos algunos ajustes, pero en general no se ha sobrepasado", explicó.

El comentario surge luego de que el miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicara que la predicción de casos de COVID-19 en el Valle de México, que incluye a la capital, quedó rebasada.

"Habíamos dicho entre el 6 y 8 de mayo llegaríamos al punto máximo (...). ¿Qué estamos viendo? Que la predicción desde luego quedó rebasada porque hay persistencia", destacó el funcionario. Añadió que en su momento sí se alcanzó el punto máximo entre el 6 y 8 de mayo, pero que el descenso de la curva se ha estancado.

Sheinbaum remarcó que están esperando que en los próximas días pueda haber una disminución, particularmente en el número de hospitalizados no intubados, que es donde no ha habido una baja importante.

La Secretaría de Salud de la CDMX reportó que hasta el miércoles hay 3 mil 99 casos confirmados activos, 9 mil 569 sospechosos y 4 mil 106 defunciones por la enfermedad.