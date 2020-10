Roban 'La casa del perro salchicha' en CDMX y dejan sin alimento a más de 100 canes

'La casa del perro salchicha' en la Ciudad de México fue robada el martes, lo que dejó prácticamente sin alimento a los más de 100 caninos que se encuentran en el sitio.

"No teníamos muchos bultos; habíamos conseguido un benefactor para comprar diez, que fueron los que se llevaron (...) Forzaron las chapas; fregaron tres de ellas", dijo Norma Teresa Campos, encargada del lugar, en entrevista para El Financiero.

Diariamente requieren de tres a cuatro bultos de croquetas para alimentar a los perros.

Del sitio, que fue fundado en 1945, también hurtaron casas para caninos que habían sido recibidas como donación, herramientas de trabajo, electrodomésticos y objetos personales de la gente que se encuentra en este sitio.

"La herramienta no era nuestra; nos hicieron favor de prestarla para hacer mejoras en las instalaciones (...) Somos solo cuatro personas que le echamos muchas ganas", afirmó.

En este sitio, diversos canes requieren medicamentos y terapias, por lo que el robo afecta la operación del sitio.

Ante esto, Campos detalló que levantarán este día un acta ante las autoridades por los hechos ocurridos.

"La patrulla llegó ya hasta noche(...) La verdad es que estamos mal (...) Nos donaron un poco (de alimento) para que pudiesen comer ayer y esta mañana", comentó.

¿Cómo puedo ayudar?

Norma Teresa Campos (Cortesía)

Si estás interesado en apoyar a 'La casa del perro salchicha', las modalidades para hacerlo son:

*Depósito en Santander. La cuenta CLABE es 014180605652778800, a nombre de Juan Carlos Vargas Guillén.

*Si depositas en OXXO, el número es 5579 0701 0462 8964 .

*También puedes contactarlos a través de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) si deseas hacerlo mejor en especie.

"Hacemos tazas, rifas,todo lo que podemos para conseguir los recursos que nos hacen falta", precisó.

Norma Teresa señaló que, al no tener como tal el reconocimiento de Asociación Civil, el acceso a los recursos es más difícil. "Se ha solicitado a Claudia (Sheinbaum) y al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos donen la AC", indicó.

Por ello, pidió que también firmas como Royal Canin y Proplan apoyen al sitio con alimento.

¿Y si quiero adoptar?

Norma Teresa Campos (Cortesía)

Norma Teresa expuso que todos pueden ir a adoptar, pero tienen ciertas reglas.

"No damos en adopción al Estado de México, porque la mayor parte de los perros que nos llegan son de ahí. No contamos con carro y no podemos ir (se encuentran al sur de la Ciudad de México); la gente nos ataca mucho por eso. Tampoco damos animales en alcaldías con alto índice de abandono como Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco o Azcapotzalco", añadió.

Además, ya entregados con su nueva familia, realizan seguimiento con el fin de verificar que el can está en un hogar seguro, donde es amado y cuidado.

