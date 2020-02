Policías federales liberan Reforma y se trasladan a la Estela de Luz

Elementos de la Policía Federal que demandan el cumplimiento de 13 puntos de su pliego petitorio liberaron el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma y movieron su protesta hacia la Estela de Luz.

Los manifestantes procedieron a realizar esta acción después de que un grupo de grupo de policías capitalinos acudieron a la zona del bloqueo e intentaron desalojarlos.

Sin embargo, los federales reiteraron que su marcha es pacífica y advirtieron que no caerán en provocaciones.

Ante la manifestación, anunciada previamente por su abogado, Enrique Carpizo, un grupo de policías capitalinos fue desplegado en las inmediaciones para evitar el paso de los ex-elementos policiales, quienes pretendían llegar al Ángel de la Independencia.

Momentos antes, Carpizo indicó que, en caso de que a las 13:00 horas de este miércoles no fuera atendido su pliego petitorio integrado por 13 puntos, realizarían un plantón sobre Paseo de la Reforma.

Explicó que en días pasados, se reunieron con el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, para 'tumbar' el formato del cambio a la Guardia Nacional.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido modificado, y que incluso -según él- hasta han recibido amenazas y hostigamiento para adherirse a la nueva corporación.

"Los engañaron. El secretario de Seguridad, muy sensiblemente respondió que lo echaría abajo, y al día de hoy no lo están haciendo, al contrario, los están amenazando porque hay muchas personas que son Guardia Nacional pero no quieren serlo, y que solamente firmaron porque los presionaron, porque todavía no salían sus cheques y les dijeron que sino firmaban no podrían ser liquidados", destacó.

Enrique Carpizo indicó que en caso de que no exista apoyo para echar abajo el formato, "estaremos las 24 horas hasta que se cumplan los 13 puntos pendientes del pliego petitorio. No daremos un paso atrás con respecto a las violaciones de los derechos humanos".

En tanto, un grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se apostó frente al bloqueo de los uniformados.

Tras cinco minutos se retiraron; ningún policía dio declaraciones y los elementos se replegaron en silencio.

Ante ello, los manifestantes llamaron a sus compañeros a no caer en intimidaciones o agresiones.

Tras esto, otro grupo de elementos de la SSC se enfilan por las calles laterales a Paseo de la Reforma.