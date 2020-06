Policía no está para reprimir al pueblo, sino para darle paz: Sheinbaum tras asesinato de Giovanni

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que la policía no debe reprimir sino dar paz y seguridad a la población.

"La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad (...) La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse", apuntó Sheinbaum en su cuenta de Twitter.

El comentario surge a raíz del asesinato de Giovanni López, un hombre de 30 años de oficio albañil, que fue detenido el 4 de mayo en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por comportarse agresivo contra policías que le reclamaron el uso de cubrebocas.

Reafirmo lo que ha sido nuestra posición toda la vida. La policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 5, 2020

Un video de su detención muestra a agentes de la policía municipal sometiéndolo dentro de una patrulla mientras los residentes discutían con la policía sobre el uso excesivo de la fuerza y las reglas para que la gente usara cubrebocas, una medida con la que se pretende disminuir la propagación del coronavirus. Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió.

El jueves, cientos de personas en Jalisco salieron a las calles para protestar por la muerte de Giovanni.

Ante esto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguró que existen intereses construidos desde la Ciudad de México detrás de las protestas ocurridas.

“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses, muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro estado, lastimar a nuestro estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Alfaro destacó que los infiltrados en las protestas no son originarios de Jalisco, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador "controlar a su gente".