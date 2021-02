Personas extranjeras mayores que vivan en CDMX pueden recibir vacuna COVID: Gobierno capitalino

Las personas extranjeras mayores de 60 años que vivan en la Ciudad de México pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, aseguró este viernes el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark.

Esto lo mencionó tras ser cuestionado debido a que, algunas y algunos que no nacieron en el país, fueron rechazados para recibir las dosis en las alcaldías donde ya se dio y mantiene la campaña de vacunación.

"Queremos disculparnos si hubo personas que no pudieron acceder a la vacuna. Ya modificamos el proceso, en el sentido para verificar los documentos, con el fin de tener claro que las personas (de más de 60 años) son elegibles, no solo extranjeros, sino quienes no tienen una identificación de la alcaldía (...). Todo mundo tiene derecho a vacunarse", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.

Entonces, ¿qué debo hacer?

Si estás en esa situación, Clark dio los lineamientos a seguir. Toma nota.

*Presenta cualquier documento que acredite tu edad y residencia, puede ser tu pasaporte o licencia de conducir.

*También presenta un comprobante de domicilio, que puede ser desde un estado de cuenta del banco, hasta recibos de servicios como la luz o el agua. Estos últimos pueden estar a tu nombre o al de algún familiar (por la cuestión de los apellidos).

"Presenten lo que sea que nos permita identificar que son residentes de las alcaldías", precisó el funcionario capitalino.

Actualmente, la campaña de inoculación en la CDMX está activa para las y los adultos mayores, al menos hasta el 5 de marzo, en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Esta vez, las dosis aplicadas son Sputnik V, de origen ruso.

Si no sabes dónde están los centros de vacunación, da clic aquí.

