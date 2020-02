Nunca vamos a criminalizar las protestas: Sheinbaum sobre manifestaciones feministas

El Gobierno de la Ciudad de México no criminalizará las protestas de colectivas feministas que se han realizado en la capital del país, subrayó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

"Tampoco vamos a criminalizar la protesta social. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer y no vamos a caer en ninguna provocación de reprimir una protesta social", declaró en conferencia de prensa.

Cuestionada sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador a las colectivas para que no rayen puertas ni paredes durante sus manifestaciones, Sheinbaum afirmó que siempre ha sido una creyente de las protestas pacíficas.

"Entiendo la demanda legítima de las mujeres que se manifiestan y las hemos escuchado, hecho más acciones en la ciudad. La manera en que se manifiestan me parece que debe ser más pacífica", detalló.

El 14 y 15 de febrero, agrupaciones feministas llevaron a cabo en la Ciudad de México y otras entidades de la República diversas protestas para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a manos de su pareja sentimental.

El viernes, las manifestantes llegaron a Palacio Nacional y pintaron las puertas y paredes del recinto con mensajes en los que pedían un alto contra los feminicidios.

Las exigencias de justicia se extendieron por el caso de Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en la alcaldía Tláhuac. La Fiscalía capitalina investiga este hecho como feminicidio.

Este martes, las agrupaciones feministas regresaron al edificio ubicado en el Centro Histórica de la Ciudad de México y pintaron nuevos mensajes de protesta.

La jefa de Gobierno resaltó que precisamente gracias al movimiento realizado por las agrupaciones feministas, se ha visualizado más la violencia contra las mujeres y, por ello, se denuncia más.

"Lo que queremos es que denuncien porque en la medida en que se denuncia, se atiende el problema", apuntó.