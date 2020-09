No pensé en dejar mi cargo; era nuestra obligación continuar trabajando: García Harfuch tras atentado

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró este viernes que no pensó en dejar su cargo tras el ataque que sufrió hace tres meses.

"Desde el momento en que me subí a la ambulancia o entré en el hospital (no dejaría el cargo). Creo que más que decidir si íbamos a continuar en el trabajo, creo que (...) cuando me ví sano y supe que iba a estar bien, pues en ese momento sabía que, aparte, era nuestra obligación continuar trabajando", aseguró en entrevista para Grupo Fórmula.

García Harfuch detalló cómo ocurrió el atentado, donde él resultó lesionado y fallecieron tres personas, dos policías (Rafael O. y Edgar O.) y una civil, Gabriela Gómez Cervantes, de 26 años.

"Iba Edgar manejando, yo en el asiento de adelante, Rafael atrás (...) Me paso al asiento de atrás, cuando suena el primer impacto del lado derecho (...) Apenas iba leyendo una carpeta, cuando veo que la camioneta se cierra. No se cerró a una velocidad extrema, volteo y me di cuenta que iban a atacarnos. Ahí suena el primer impacto, seguido de no sé cuántos más y yo disparo y me paso hacia atrás", destacó.

Posteriormente, indicó qué pasó después de los primeros impactos.

"La camioneta ya no andaba ni para adelante ni para atrás (...) Tomé un arma larga y es cuando me impactan en el brazo, en el codo, no sé si fue el primero, pero sí el primero que yo sentí. Rafa murió casi inmediatamente. Edgar recibió muchísimos impactos. Vuelvo a sentir otro impacto en la rodilla, seguían oyéndose cualquier cantidad de disparos (...) Llegaron poquitas patrullas, pero fue rápido, eso ayudó (...) A mí se me hicieron horas; era mucha confusión, mucho ruido. Cuando se escucharon las sirenas, ya no se oye nada más. En ningún momento perdí el conocimiento", expuso.

Además, reiteró que fue un atentado planeado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Estaban aleccionados para decir una serie de cosas que todo está en las declaraciones. nosotros teníamos ya investigaciones previas; sabíamos que era ese grupo criminal de esa zona, que venían de allá", precisó.

El 26 de junio, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina circulaba en Paseo de la Reforma y Monte Blanco, cuando fue emboscado por un grupo de personas que viajaban en una camioneta de 3.5 toneladas.

Te puede interesar:

Atentan contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Perfil: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX