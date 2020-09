No lo olvides: Hoy No Circula para CDMX y Edomex de este sábado 5 de septiembre

Para que no te sorprendan y no te 'agarren en curva' te decimos qué autos entran en el programa Hoy No Circula sabatino, que se aplica en las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México y 18 municipios selectos del Estado de México.

Este sábado 5 de septiembre el Hoy No Circula aplicará para todos los autos con holograma 1 con terminación de placas impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9; además, entran todos los de holograma 2, así como foráneos de cualquier tipo. Cabe mencionar que holograma 0 y doble 0 quedan exentos.

El Hoy No Circula sabatino tiene como finalidad restringir la libre circulación de automóviles los días sábados, en el marco de un programa integral que busca controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental.

El programa limita parcialmente a los conductores de autos a combustión que poseen el holograma 1 y, en forma total, a aquellos con carros con el holograma 2.

Como lo marca el calendario del programa, la restricción estará vigente desde las 5:00 horas del sábado y hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Cabe mencionar que los autos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos ya pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.