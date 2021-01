¡No lo haga, compa! Este año 'ta mal' reunirse por el Día de la Candelaria

Viene el 2 de febrero y eso solo significa una cosa para las y los mexicanos: tamales para todas y todos con motivo del Día de la Candelaria.

Este platillo es tradicional en esta fecha, que es cuando quienes sacaron el 'muñequito' en la Rosca de Reyes deben pagar 'la deuda' adquirida esa. (No te hagas, sabemos que lo escondiste pero, si no conoces de dónde viene ello, da clic aquí).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19, que ha cobrado miles de vidas en México y afecta fuertemente a entidades como la Ciudad de México, cambiará esta tradición; este padecimiento es contagioso, especialmente en sitios cerrados, por lo que las reuniones están descartadas.

"Remontemos las fiestas de La Candelaria y la reunión de los 'tamalitos' para no tener otro pico en 15 días", pidió este viernes la secretaria de Salud capitalina, Oliva López.

López destacó que, en los análisis de datos, se muestra que la mayor parte de los capitalinos se contagiaron en reuniones durante diciembre y una pequeña fracción en el Día de Reyes.

"Estamos próximos al Día de la Candelaria. Por favor, no bajen la guardia, porque entonces vamos a tener una onda expansiva de contagios. No a las reuniones familiares, no a las fiestas, no a los encuentros sociales, porque se acelera la velocidad de los contagios, sobre todo si son cerrados, mal ventilados y con personas que se quitan el cubrebocas", solicitó.

Dado que las medidas anunciadas este día aplican a partir del lunes (1 de febrero), la Ciudad de México pasará esa fecha en semáforo rojo.

