¿Necesitas dar de alta un auto foráneo o corregir datos de tu acta de nacimiento? Presentan la Llave CDMX Verificada

El Gobierno de la Ciudad de México presentó este martes la Llave CDMX Verificada, con la que los capitalinos podrán hacer diversos trámites en línea como modificar datos del acta de nacimiento o dar de alta autos foráneos.

La plataforma es una nueva edición de Llave CDMX, la cual fue lanzada en noviembre del año pasado.

"Lo más importante es que la llave CDMX Verificada da la posibilidad de no solo llevar a cabo trámites, sino de conformar expedientes digitales, con lo que si se requieren documentos para otro trámite, no se reutilicen y no se ande por la vida sacando fotocopias", señaló José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Si no cuentas con la Llave CDMX Verificada, te damos los pasos para tramitarla.

-Debes entrar a llave.cdmx.gob.mx y llenar los datos que te solicitan.

-Adjunta fotocopia de una identificación oficial con foto, de un comprobante de domicilio y una fotografía de tu rostro (puede ser una 'selfie').

-El personal de la Agencia Digital cotejará la información que proporcionaste. De ser correcta, se confirmará tu cuenta.

¿Qué trámites puedo hacer con la Llave CDMX Verificada?

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dio a conocer el calendario en el que estarán habilitados los siguientes trámites:

- 3 de julio: Altas y bajas de autos foráneos.

-6 de julio: Renovación de tarjeta de circulación para motos, autos verdes, etcétera.

-7 de julio: Renovación de vencimientos y corrección de datos en el Registro Civil.

-15 de julio: Renovación de permisos para residentes en áreas con parquímetros, control de citas para trámites que deben ser presenciales y sistema de extensión de vigencia.

Para el resto del año, precisó Clark, pretenden digitalizar hasta 50 trámites que se realizan en la capital del país.

Entre ellos destacan la solicitud de testamento (planeado para agosto), expedición y reposición de tarjeta de circulación (se habilitará en septiembre) y los papeleos para personas privadas de la libertad (octubre).