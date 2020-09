Mujeres protestan en el Metro Chabacano contra la criminalización a bazareños

Un grupo de mujeres se manifestó este sábado en el Metro Chabacano, en protesta por la criminalización de entregas de bazares y otros comercios en las instalaciones.

A través de la cuenta de Twitter 'Me Too Anáhuac', se compartió un video en el que las mujeres cantan consignas como "Me cuidan mis amigas, no la policía", y piden no criminazar ni violentar la lucha que realizan las mujeres por sus derechos.

Estamos en vivo desde Metro Chabacano. DIFUNDAN MORRAS ⚠️????#FuimosTodas https://t.co/Ohb1KyPRQR — Me Too Anáhuac (@metoouan) September 12, 2020

En el lugar dejaron pintas con mensajes como: "No a la criminalización de bazares, somos vendedores, no ladrones", "Con los vendedores bien cabrones, con los acosadores bien coyones", "Ni una más", "Somos bazareños no delincuentes" y "Metro popular".

Esto ocurre luego de que el pasado 3 de septiembre, la colectiva 'Mujeres de la periferia, Mujeres de la Tierra' denunciara a policías del Metro por abuso de autoridad, represión y robo de alimentos. Esto luego de que detuvieran a una mujer en Metro Polanco, quien realizaba una venta de tlacoyos y gorditas, los cuales fueron decomisados.

Tras la situación, el 10 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió un comunicado en el que informó que actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del transporte. Esto, siempre y cuando no se propicie el ambulantaje, apuntó.

"Tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito", indica el texto.