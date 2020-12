Morena promueve brigadas de sanitización en Tláhuac

Ante el aumento de casos por Covid-19 en la Ciudad de México, el diputado por Morena del distrito ocho, Rigoberto Salgado Vázquez, promovió múltiples jornadas de sanitización en unidades habitacionales, viviendas, transporte público, escuelas, negocios y espacios públicos para mitigar los contagios dentro de la demarcación.

“A pesar de ser un año atípico, producto de la emergencia sanitaria, mantenemos firme el trabajo por mejorar las condiciones de vida de las familias de Tláhuac, con acciones que beneficien y contribuyan a su desarrollo”, declaró el legislador.

Hasta este fin de semana, de acuerdo con los Datos Abiertos de la Ciudad de México sobre la pandemia, la demarcación contaba con 373 casos activos de Covid-19, donde el Pueblo de San Francisco Tlaltenco contaba con 67 del total.

Asimismo, el morenista recordó la necesidad de realizar un reajuste presupuestal en el Congreso capitalino para donar 400 millones de pesos al sector salud ante la emergencia sanitaria.

“Quiero reconocer la gran labor de las y los médicos, enfermeras y enfermeros; del personal administrativo, de limpieza y seguridad que trabaja en los diferentes hospitales y unidades médicas”, apuntó Salgado, “han demostrado su compromiso y sacrificio ante una pandemia que nos cambió la vida a todos y nos hace reflexionar sobre el valor de la vida.

En tanto, reiteró que se presentó una propuesta junto con más de cinco mil solicitudes de gestión para los siete pueblos y colonias de la demarcación para restablecer el suministro de agua potable dentro de estas áreas.

“En atención a las demandas vecinales, también solicité al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la alcaldía de Tláhuac, restablecer y garantizar el suministro de agua potable en los siete pueblos originarios”, recordó el diputado, “ (además de) implementar acciones en materia de desazolve y alcantarillado”.

El morenista también recordó que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la alcaldía, como parte del plan de reactivación económica, la demolición y nueva construcción del mercado San Juan, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, que se encuentra deteriorado desde el sismo de 2017.

“Los cambios requieren de la voluntad de todas y todos para crear y fortalecer los vínculos. Por eso les reitero mi compromiso, no mentir, no robar y no traicionar al servir al pueblo”, sentenció el diputado.