Me reconozco como feminista, pero no estamos de acuerdo con violencia en protestas: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que rechaza los actos de violencia perpetrados por un grupo que se infiltró en la manifestación de feministas realizada el lunes en la capital.

"El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo; siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia", señaló en su conferencia de prensa.

Sheinbaum comentó que 44 mujeres policías de la CDMX fueron agredidas durante la movilización.

"Quiero reconocer la labor de las mujeres policías por su entereza y decir a todos los manifestantes, a todas las manifestantes que quieren manifestar sus ideas en la ciudad, que quieren manifestarse, que siempre está abierta la puerta del Gobierno de la Ciudad para dialogar, construir acciones y agendas de Gobierno", destacó.

El lunes, un grupo de personas, plenamente identificado por las autoridades, se infiltró en la marcha feminista "Pañuelazo al Congreso", y generó destrozos en el Centro Historio de la Ciudad de México.

“La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) corroboró que Erika Martínez, quien estuvo al frente de la movilización, solo tiene un moretón en el brazo”, destacó la Secretaría de Gobierno capitalina.

Los vándalos portaban bombas molotov, aparatos de descarga eléctrica prohibidos en el país, martillos y otros objetos con los que lesionaron a las policías y causaron destrozos, sin que se reportara la detención de persona alguna.

