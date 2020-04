López Obrador propone distribución de pasajeros en el Metro para evitar contagios de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este miércoles que el Metro aplique una distribución de los usuarios que lo utilizan para transportarse, esto para evitar contagios de COVID-19

"No se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre (...) Eso lo puede hacer el Gobierno (de la Ciudad de México), que se embarquen y se trasladen en vagones no llenos", dijo.

López Obrador planteó que esta acción se realice desde las entradas de las 195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

"Lo más importante es que si no se tiene (que salir) para una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa", resaltó.

Solo durante enero, el Metro transportó a 130 millones 709 mil personas, es decir, alrededor de 4 millones 216 personas al día, según datos del sistema de transporte.

El mandatario remarcó su llamada a acatar las medidas determinadas por la Secretaría de Salud para aplanar la curva de contagios de coronavirus.

"Es la famosa curva que se ha venido mostrando, de cómo es diferente si se aplana, porque la experiencia en otros países es que cuando se desbordó la epidemia, saturó los hospitales", enfatizó.

Entre las recomendaciones de las autoridades está guardar la Sana Distancia entre las personas, es decir, un espacio de 1.5 metros entre un individuo y otro.

Hasta el martes, México lleva registrados 29 decesos y mil 215 decesos por la enfermedad.