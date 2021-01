Línea 1 del Metro reanudará operaciones este lunes con 10 trenes

Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dio a conocer que la línea 1 de dicho transporte, que va de Observatorio a Pantitlán, reanudará este lunes sus actividad con 10 trenes.

“Nuestros trenes están orden y listos para iniciar operaciones el día de mañana, algunos de ellos están en pruebas dinámicas con sus sistema de telemetría, con algunas calibraciones para que todo esté a punto el día de mañana”, detalló Serranía.

Las actividades en el Metro fueron suspendidas tras un siniestro que se suscitó en el edificio principal del transporte, ubicado en Delicias 57, colonia Centro.

Según el secretario del Sindicato de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, en el caso de las líneas 2 (Cuatro Caminos-Taxqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad), el envío de convoyes será igual conforme se vaya reanudando su servicio, es decir, de forma parcial. Habrá entre 9 a 10 minutos entre tren y tren.

"Por seguridad no podemos meterle más carga y, por otro lado, que no contamos con el Puesto Central de Control, y nos obliga a llevar a cabo el monitoreo de los trenes a distancia, a través de una tecnología que se utiliza en los camiones de carga para ubicación de los mismos (...). (La desventaja) es que no se puede realizar le corte de corriente si es necesario, no se puede comandar los cambios de vías, tampoco se pueden comandar los circuitos de vías ni las señales, solo el monitoreo de la circulación", destacó.