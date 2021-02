La libertad de expresión lleva una responsabilidad: Sheinbaum sobre regulación de redes sociales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que la libertad de expresión debe estar ante todo, pero debe ser llevaba responsablemente.

"La libertad de expresión ante todo; siempre lleva un grado de responsabilidad", destacó en conferencia de prensa, tras ser cuestionada sobre la regulación de redes sociales en el país.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, planteó el fin de semana que el uso de estas plataformas, que es un derecho humano ya que se aplica la libertad de expresión, debe ser regulado.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado explicó que los derechos humanos como la libertad de expresión deben ser protegidos, y en el ciberespacio este debe ser tutelado para su ejercicio eficaz.

Ante esto, Sheinbaum agregó que "no sé si la regulación sea la mejor forma. Lo que no me parece es la discrecionalidad en el uso de las redes por parte de quienes las administran, porque ellos deciden qué es y no sancionable", puntualizó.

