José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la CDMX, da positivo a COVID-19

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID-19.

"Les informo que he dado positivo a la prueba de COVID-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa", indicó en su cuenta de Twitter.

Suárez del Real tiene menos de un mes desempeñando este cargo. Anteriormente, fungió como titular de la Secretaría de Cultura capitalina.