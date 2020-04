Gobierno de la CDMX recomendará uso de cubrebocas de tela en transporte público

La secretaria de Salud capitalina, Oliva López, comentó este jueves que se recomendará a los ciudadanos usar cubrebocas de tela en el transporte público, con el fin de evitar contagios de COVID-19.

"La recomendación de la Ciudad de México es el uso de cubrebocas de tela, no quirúrgico, no médico, en el transporte público. Esto es en reconocimiento de aquellas personas que no pueden permanecer en casa y que requieren movilizarse", explicó en videoconferencia.

López señaló que ya comenzarán a publicar esta medida en las páginas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Gobierno capitalino. También se darán a conocer cápsulas informativas sobre el manejo de estos cubrebocas.

"Hay que saber utilizarlos. Se deben lavar frecuentemente, que no se toque la parte de la tela, si no de los resortes ; que si se usa en transporte, se coloque antes de salir de casa", mencionó.

La Secretaría de Salud federal informó el miércoles que ya son 174 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. Los casos confirmados ascendieron a 3 mil 181, señaló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.