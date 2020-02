Fiscalía capitalina presentará queja ante el Consejo de la Judicatura por irregularidades en caso de 'El Lunares'

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, comentó este lunes que presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por las inconsistencias en el caso de Óscar Andrés 'N', alias 'El Lunares', líder de 'La Unión Tepito', quien ha sido detenido en tres ocasiones.

"Hay una serie de irregularidades, de las cuales, ya tiene conocimiento el Consejo de la Judicatura, y estaremos peleando", señaló en entrevista en Grupo Fórmula.

Godoy indicó que la Fiscalía capitalina cuenta con 'pruebas sólidas' contra 'el Lunares'.

"Continuamos la investigación en coordinación con la SEIDO. Tenemos pruebas muy sólidas que, espero, esta vez los jueces las tomen en cuenta", puntualizó.

Entre las inconsistencias, la fiscal de la CDMX señaló que son dos puntos: la presentación ante las autoridades de una persona que no era la víctima de un supuesto secuestro y la asistencia de una presunta funcionaria del Instituto Nacional de Migración (INM) para argumentar que el detenido no había estado en el país cuando se cometió el delito.

"Presentaron a una persona con la identidad del denunciante, es decir, la víctima. Llevaba una credencial. Se le pidió al juez de control que verificara la autenticidad (...) Llevaron a una persona que no es lo dio por válido, cuando la persona decía 'no tengo nada que ver'. Por otro lado, se presenta una funcionaria de migración sin que tuviera autorización del comisionado (...) Dan por válido la supuesta prueba de que (el imputado) no estaba en México. Es increíble, es el colmo", explicó.

'El Lunares' fue detenido, por primera vez, el 31 de enero en Hidalgo, durante un operativo conjunto entre elementos de las secretarías de Marina, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina y del Gobierno de la entidad hidalguense.

A pesar de la detención, 'El Lunares' logró obtener su libertad el 8 de febrero, pero en las puertas del Altiplano fue detenido nuevamente cuando policías de Investigación cumplimentaron una nueva orden de detención.

El 15 de febrero, fue detenido por tercera vez en dos semanas por elementos de la Fiscalía capitalina, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

La Fiscalía informó, en su cuenta de Twitter, que la detención se hizo cuando 'El Lunares' abandonaba el Reclusorio Norte, luego de que un juez de control ordenó su liberación.

