Fiscalía apelará sentencia contra Miss Moni: considera que la sanción debe ser mayor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la noche de este miércoles que apelará la sentencia condenatoria de 31 años de prisión dictada en la tarde por un Tribunal de Enjuiciamiento en contra de Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rebsamen, que se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía considera que la sanción debe ser mayor ya que se pudo demostrar que Miss Mónica, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel, donde murieron 19 niños y siete adultos.

"Los trabajos realizados por ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con familiares de las víctimas, así como con la asesoría jurídica pública y privada, resultan determinantes para buscar un fallo mayor al de 27 años por homicidio culposo y cuatro más por Responsabilidad de Director Responsable de Obra", señala el comunicado.

La Fiscalía considera que la sentenciada fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, por lo que deberá pagar 405 mil dos pesos como reparación del daño por cada víctima.

Los padres de los niños fallecidos pedían una pena de 130 años de prisión a Miss Moni, el equivalente a cinco años por cada niño y adulto fallecido; mientras que la Fiscalía pidió 67 años de prisión, más del doble de la que finalmente se le impuso.

Por otro lado, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, se congratuló con la sentencia y dijo que con esta se logró justicia para las víctimas.

"La @FiscaliaCDMX obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia de 31 años de prisión en el caso Rébsamen. Fue un trabajo arduo de ministerios públicos, peritos y @PDI_FGJCDMX para robustecer la indagatoria. ¡Logramos justicia para las víctimas!", aseguró en un mensaje en Twitter.

En su última intervención en el juicio García Villegas dejó en claro que no pedirá perdón.

“Yo traté de ser amable, traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Perdón no, porque soy inocente”, dijo la maestra ante un tribunal de enjuiciamiento, según relató su abogado Rosendo Gómez.

