Es fundamental mantener el feminicidio como delito: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves que la tipificación del delito de feminicidio es fundamental, por lo que rechazó la pretensión del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de hacer una reforma para eliminarlo.

“Obviamente no estamos a favor de ello (de la eliminación). Entendemos que la propuesta del fiscal general no era en el sentido de no reconocer que existe este delito, pero nos parece que mantener el delito de feminicidio es fundamental”, comentó en conferencia de prensa.

En su oportunidad, la nueva secretaria de las Mujeres, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, consideró que se debe escuchar a las afectadas, por lo que “somos respetuosas, pero nos mantenemos en desacuerdo; y en la ciudad, de hecho, está creada la Fiscalía de Feminicidio por esta administración, además”.

Resaltó que en la Ciudad de México hay derechos ganados importantes “y uno que cruza, además disposiciones legales, sentencias en la Corte Interamericana y en la Corte nacional, tiene que ver justo con la investigación de los delitos y la tipificación de los homicidios violentos de mujeres como delitos por feminicidio”.

En el tema de la toma de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mandataria capitalina comentó que es una situación en la que se debe tener cuidado de no entrometerse, porque hay autonomía universitaria y tienen sus propios mecanismos de diálogo y atención.

Recordó que además de haber estudiando en la UNAM, es investigadora titular con licencia, y como jefa de Gobierno reconoce que hay demandas importantes y legítimas que atender sobre la violencia de género, pero el intervenir será a solicitud de la UNAM para atender la situación conjuntamente y con la Fiscalía General de Justicia capitalina para dar seguimiento a las denuncias que se presenten.

“Entonces, yo creo que el esquema de violencia, a veces estas manifestaciones —que en realidad es un grupo muy pequeño— hacen pensar que en efecto hay provocación ahí involucrada. Pero hay que reconocer que hay una parte de violencia de género que hay que atender y la otra parte que tiene que haber las denuncias que se tienen que presentar y el seguimiento de la Fiscalía si es el caso”, apuntó.