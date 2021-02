¡Entérate! Estas son cinco actividades que podrás realizar en la CDMX a partir de la próxima semana

La Ciudad de México pasará del semáforo rojo al naranja a partir del lunes y, con ello, algunas actividades tendrán modificaciones.

El Gobierno capitalino anunció este viernes las nuevas disposiciones. Te contamos en los siguientes puntos.

1. Restaurantes ampliarán horario de servicio

Los locales de este giro podrán cerrar una hora más tarde, es decir, a las 22:00 horas. Sin embargo, ahora podrás convivir con cinco personas en tu mesa.

Lo que se mantiene igual es la atención al aire libre. ¡Lleva tu suéter o paraguas, por si acaso!

2. ¡Vamos al teatro... del parque!

Las obras de teatro son básicas en las actividades culturales de cualquier ciudad o país. Desde el lunes, se podrán montar puestas en escena al aire libre.

¿Las reglas? Sana distancia y uso obligatorio de cubrebocas.

3. No hay pretexto: vuelven los gimnasios y albercas

Si decías que no hacías ejercicio porque no estaban abiertos, ya no será válido para tus amigas y amigos o tu familia.

Ahora se permitirán actividades en estos giros, siempre y cuando sea con cita y sana distancia. Para más detalles, da clic aquí.

4. Sí podrás ir al Miércoles de Ceniza

El Gobierno capitalino reabrirá los templos e iglesias y, una de las fechas más relevantes, que es el Miércoles de Ceniza (17 de febrero) podrá llevarse a cabo.

Los lineamientos para ello son: una persona por familia, que se aplique al aire libre o en atrios y el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

5. Comercios te dejarán ingresar

Una de las nuevas disposiciones es que los comercios, donde no se incluyen restaurantes o gimnasios, podrán dejar ingresar a la gente a los locales, aunque solo al 20 por ciento de su aforo.

