Encapuchadas queman 'cachito' del valor del avión presidencial en reclamo por los feminicidios

Un grupo de mujeres encapuchadas realizaron este jueves la quema de una impresión del boleto de la rifa del valor del avión presidencial frente a Palacio Nacional en reclamo de que sea atendida la emergencia por los feminicidios en el país.

Esto ocurrió por la mañana, poco antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciara la conferencia de prensa matutina.

Asimismo, recordaron el feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, ocurrido el 9 de febrero dentro de su departamento ubicado en la colonia Vallejo, alcaldia Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Por este asesinato fue vinculado a proceso Erik Francisco 'N', quien fuera pareja de Ingrid, por su probable responsabilidad en el delito.

El 4 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se propone que el delito de feminicidio se tipifique como un homicidio (en contra de una mujer) con el objetivo de hacerlo más sencillo y así conseguir una pena más alta para los victimarios.

Luego de que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, fuera cuestionado al respecto de la propuesta, este insistió en que existían obstáculos en la tipificación. En tanto, el presidente López Obrador descartó la eliminación del feminicidio como delito.

"No, no se mueve, no es momento de hacer este tipo de cambios en el país pues podrían malinterpretarse", señaló.

En tanto, este jueves, el mandatario federal se manifestó en contra de los feminicidios y aseguró que estos eran algo "inaceptable y aborrecible".