¿El monumento a Colón de la CDMX volverá a su sitio? Te contamos

Después de que el Gobierno de la Ciudad de México retirara este fin de semana la estatua del monumento a Colón (ubicada en Paseo de la Reforma) por labores de restauración, queda una interrogante: ¿volverá a su sitio?

"Yo tengo mis severas dudas a ese respecto (de que no volverá). Muchas de las personas reconocemos, incluyéndome, que es el primer hito escultórico del Paseo de la Reforma (...) Es un excelente trabajo del escultor francés (Charles) Cordier y que la estatua es única, no hay una igual en otra parte del mundo. Estos son los elementos que harán en la reflexión que no es solo la estatua a Colón, sino que es un proceso de transformación y cambio de una realidad mesoamericana a un proceso de universalización, al recibir a culturas, principalmente portugueses y españoles...", dijo el secretario de Gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real, este lunes en una entrevista para Grupo Fórmula.

Destacó que los trabajos de mantenimiento para la escultura llevarán de tres a cuatro meses terminarlos, tiempo en el que esperan llevar a cabo el debate sobre la misma.

"Desde 1992 no ha tenido un mantenimiento profundo, simplemente se ha limpiado (...) se le pone pátina, pero se le tiene que investigar el estado de los detalles", precisó.

Anteriormente, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, descartó que la decisión de someter la pieza a restauración fuera motivada por la convocatoria de varios colectivos para derribar esa estatua este lunes, cuando se conmemora el Día de la Raza.

