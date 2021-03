Así fue la marcha de mujeres tras el feminicidio de Melesia, una adulta mayor, en Milpa Alta

Mujeres y niñas de la alcaldía de Milpa Alta, al suroriente de la Ciudad de México, salieron a protestar el viernes por el reciente feminicidio de Melesia, una adulta mayor de 72 años de edad, que fue encontrada dentro de su domicilio.

La colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta - Chicomecoatl convocó a una manifestación separatista para el 26 de marzo, para encontrarse en la Coordinación del pueblo Santa Ana Tlacotenco.

Entre consignas como "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", "ni una más", "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "justicia" y "mujer, hermana, si te pega no te ama", decenas de asistentes tomaron las calles hasta llegar a un terreno donde montaron tres cruces rosas con los nombres de Melesia, Isabel y Flor, tres mujeres víctimas de feminicidio en menos de una semana en la alcaldía.

En el lugar colocaron veladoras y luego guardaron silencio en memoria de las mujeres que faltan, según se observa en los videos compartidos por la colectiva.

Las manifestantes continuaron su camino exigiendo justicia por las víctimas de feminicidio y desaparecidas hasta llegar a la explanada de la Coordinación Tlacotenco, donde cantaron diversas consignas.

También pronunciaron un discurso en el que hablaban sobre des-romantizar las relaciones en las que mujeres tienen que servir a los hombres como obligación, así como la defensa de sus territorios y recursos como el agua.

En el lugar, pegaron diversos carteles con mensajes como "Nos falta Melesia", "No estamos todas nos falta Melesia", "Nos dijeron que no anduviéramos solas por la calle, así que vinimos todas" y "Feliz va a ser el día que no falte ninguna".

En menos de una semana, fueron asesinadas en un feminicidio doble Isabel y Flor Anet, de entre 20 y 37 años, en la colonia Pueblo San Pablo Oztotepec, el día 19 de marzo, quienes fueron encontradas sin vida en su casa. Y el día 22, fue encontrada también en su hogar Melesia en el Pueblo de Santa Ana Tlacotenco.

El 19 de marzo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 48 años, posiblemente relacionado con la muerte de las dos mujeres. Según un comunicado de la SSC, le encontraron al sujeto un cuchillo con manchas de sangre.

En tanto, el 22 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que ya investiga la muerte de una adulta mayor como feminicidio. Fue encontrada en su casa en Santa Ana Tlacotengo, luego de que un familiar de la víctima solicitara la presencia de autoridades.

La colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta - Chicomecoatl reportó que Melesia fue encontrada con signos de violencia física y sexual, por lo que exigieron a las autoridades que investigaran el caso.

