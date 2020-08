Águila juarista es parte de la historia de México, no es un asunto partidista: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes que el águila utilizada para las decoraciones por los festejos de la Independencia de México es juarista y no partidista.

Al ser cuestionada sobre si el águila colocada en el Zócalo capitalino pudiera ser una representación de Morena, partido al que pertenecen tanto ella como el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que esta fue escogida para reconocer la historia mexicana.

"Parte de la historia de México es el águila juarista, no tiene nada que ver con un asunto partidista. De hecho (el logo de) Morena no tiene más que las letras, ustedes lo conocen, y el águila juarista se puede encontrar hasta en el billete de 20 pesos. Es parte de nuestra historia nacional y fue elegida como parte de nuestra historia, no hay nada adicional al reconocimiento del águila juarista, como parte de la transformación que estamos viviendo en el país y los festejos del día de la Independencia", apuntó en conferencia de prensa.

El logo de Morena que aparece en la página del Instituto Nacional Electoral (INE) solo está compuesta por el nombre del partido en letras color guinda con un fondo blanco.

No obstante, en redes sociales, usuarios señalaron que se trataba del águila utilizada por Morena.

Incluso el exmandatario Felipe Calderón comentó un fragmento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en el que se indica que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo original, y que este no puede variar o ser alterado bajo ninguna circunstancia.

Al ser cuestionada sobre si no se estaba atentando contra el Escudo Nacional al escoger esta águila, la funcionaria resaltó que esto no es así.

"No, el águila juarista es parte de la historia, el Escudo Nacional claro que lo reconocemos y está ahí, pero es parte de los festejos de la Independencia. Es como decir que por poner el águila juarista en un billete de 20 pesos sería atentar contra el Escudo Nacional. Pues no, es un reconocimiento a Juárez", abundó.