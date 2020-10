¿Abrirán los panteones de la CDMX en Día de Muertos? Te contamos

Cada vez está más cerca la tradicional celebración del Día de Muertos, durante la cual muchos mexicanos acostumbran visitar y limpiar las tumbas de sus seres queridos.

Sin embargo, en estos meses el país todavía atraviesa la pandemia de COVID-19, por lo que las grandes aglomeraciones de personas siguen siendo un 'foco' de contagio.

Ante esto, las 16 alcaldías que conforman la capital del país han tomado una decisión respecto a la apertura de sus panteones en los primeros dos días del mes de noviembre.

Álvaro Obregón

La demarcación señaló que toda actividad en cementerios y panteones quedará suspendida durante el 1 y 2 de noviembre.

La medida, que también aplica a romerías, será efectiva para los panteones de Santa Fe, San Rafael, Tarango, Vecinal Santa Rosa Xochiac, Vecinal Tetelpan y Vecinal San Bartolo Ameyalco.

Benito Juárez

#COMUNICADO Panteón Xoco permanecerá cerrado 1 y 2 de noviembre debido a la contingencia sanitaria por #COVID_19 https://t.co/sJus8UmVUx — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) October 14, 2020

La alcaldía confirmó que el panteón Xoco permanecerá cerrado los primeros dos días de noviembre, debido a que seguirá vigente el semáforo naranja en la Ciudad de México.

Cabe aclarar que esa actualización estará vigente hasta el próximo 25 de octubre.

La delegación pidió a sus habitantes seguir cumpliendo las medidas sanitarias ante la contingencia sanitaria y usar cubrebocas en caso de salir a realizar alguna actividad.

Coyoacán

????COMUNICADO

Durante la conmemoración del Día de Muertos, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, permanecerán cerrados los cementerios de Los Reyes, La Candelaria, San Francisco, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa. pic.twitter.com/ZTba3HW5MZ — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) October 14, 2020

Los cementerios de Los Reyes, La Candelaria, San Francisco, San Pablo Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa no abrirán sus puertas los próximos 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, determinó el alcalde Manuel Negrete.

La delegación desplegará un operativo en esos lugares para vigilar que no haya concentraciones ni vendedores ambulantes en los alrededores.

Iztapalapa

Panteones en #Iztapalapa permanecerán cerrados el Día de Muertos - https://t.co/Olqqh8JjqQ — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) October 14, 2020

La alcaldesa Clara Brugada confirmó que los panteones de la demarcación no abrirán sus puertas, esto ante la pandemia de COVID-19.

"Vamos a conmemorar en nuestra casa sólo con quienes vivimos, sin invitación familiar, no vamos a ir a exponernos a los cementerios, no hagan fiestas temáticas con motivo de la fiesta, lo importante es que no haya reuniones familiares o de amigos" dijo.

Magdalena Contreras

#AvisoImportante I Para la Alcaldía las tradiciones son muy importantes pero hoy, lo más importante es salvar vidas. pic.twitter.com/ygzpgTILZm — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) October 13, 2020

Los cinco panteones que se encuentran en esta demarcación se mantendrán cerrados del 1 al 4 de noviembre.

La alcaldía señaló, en su cuenta de Twitter, que habrá una excepción a la medida: inhumaciones con un límite de 10 personas.

La administración de la Magdalena Contreras agregó que se suspenderán las romerías, calavereadas, recorridos y verbenas populares en todas las calles y colonias.

Milpa Alta

En entrevista telefónica con El Financiero, la Oficina de Panteones de la alcaldía señaló que los 12 panteones no abrirán durante la celebración los próximos 1 y 2 de noviembre.

Tláhuac

Esta mañana nuestro alcalde, profesor Raymundo Martínez Vite, anunció formalmente la cancelación de la tradicional alumbrada y las actividades que se realizan en torno al Día de Muertos desde hace décadas en el pueblo de San Andrés Mixquic, mismas que le dan identidad a esta ... — Alcaldía Tláhuac (@Alc_Tlahuac) October 13, 2020

Las actividades en el panteón del pueblo de San Andrés Mixquic no se llevarán a cabo durante el Día de Muertos.

Raymundo Martínez, alcalde de Tláhuac, señaló que se harán labores informativas para que los visitantes no lleguen al lugar los próximos 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

Xochimilco

El alcalde José Carlos Acosta indicó que los cementerios no podrán ser visitados los próximos 1 y 2 de diciembre.

Sin embargo, antes de esa fecha los habitantes de esta demarcación dispondrán de 15 días para visitar los panteones. El protocolo de ingreso será anunciado por las autoridades.

