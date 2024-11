Líneas 3 y 12 del Metro de CDMX, ‘en completa locura’: Trenes tardan más de 10 minutos en pasar

La mañana de este martes 19 de noviembre se reportó que la estación Zócalo del Metro no dará servicio. (Cuartoscuro).

El Sistema de Transporte Colectivo Metro inició el regreso del primer puente vacacional de noviembre, con el pie izquierdo, ya que en la red social ‘X’ informó que el servicio en la estación Zócalo queda suspendido hasta nuevo aviso.

No se dio a conocer el motivo de la acción, solo recomendaron ‘’Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.

Además, las Líneas 3 (que será renovada) y 12 presentan retrasos de hasta 10 minutos. Las que reportan máxima afluencia de usuarios son las líneas 2,3, 5, 7, 8, 9, A, B y 12, donde el tiempo de espera para abordar un tren es de 7 minutos.

Además, hay afluencia alta en las líneas 1, 4 y 6. El tiempo de espera promedio para abordar un tren es de 6 minutos.

En la red social ‘X’ los usuarios reportan que en la Línea 12 se tarda más de 5 minutos en pasar un vagón. ‘’Línea 12, terminal Tláhuac tardan más de 5 minutos en llegar los trenes y otros 5 en salir, es una completa locura. Por qué no mandan más trenes?’', escribió Mariana Aguilar.

Afluencia Línea 12.

Se agrega el reporte ‘’Línea 12 dirección Mixcoac haciendo “base” en la estación de Culhuacán, y todavía hay que lidiar seguramente con el desastre de la línea 7 como siempre’'.

Usuarios de la Línea 3 también reportan retrasos de más de 6 minutos. ‘’Como casi todos los días en esté horario… línea 3 parando en cada estación dirección indios verdes , cuál es el pretexto hoy? Alta afluencia me queda claro que no es , en ningúna de las direcciones’'.

Se suman comentarios sobre la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México. ‘’Linea 4 no es de 5 min. Llevo 10 y apesar de que esta lleno no dan salida al tren’'. Si viajas en auto, puedes consultar el Hoy no Circula para este martes 19 de noviembre.