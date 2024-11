Que no te lleve... ¡la grúa! Hoy No Circula para el sábado 2 de noviembre en CDMX y Edomex

Te decimos cómo queda el Hoy No Circula para este sábado 2 de noviembre.

¡Ni la muerte te salvará de la grúa! Si aún no sabes qué autos NO circulan este Día de Muertos en la Ciudad de México y Edomex, aquí te decimos cómo queda el Hoy No Circula para el sábado 2 de noviembre.

Antes de darte más detalles, recuerda que el programa Hoy No Circula tiene como objetivo restringir la libre circulación de automóviles en seis días de la semana para así disminuir los niveles de contaminación en el ambiente.

Además, esta medida es parcial para aquellos conductores que tengan el holograma 1 y total para los que circulan en autos con el holograma 2. Estas restricciones se aplican en las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México y en 18 municipios seleccionados del Estado de México.

Asimismo, este programa se extiende en las 21 localidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de Puebla, pero únicamente en caso de que se active la contingencia ambiental.

¿Qué autos NO circulan HOY sábado 2 de noviembre?

Para este sábado 2 de noviembre, el programa Hoy No Circula, vigente para CDMX y Edomex, aplica para los automóviles con holograma 1, con terminación de placas impares, es decir 1, 3, 7, 5 y 9, además de todos los de holograma 2 y foráneos. Hologramas 0 y 00 están exentos.

Es importante recordar que el Hoy No Circula tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, también conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la de la semana, ya que el holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.

De acuerdo con el calendario del programa, la restricción dura desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas del sábado en la capital mexicana y la zona conurbada del Edomex.

También toma en cuenta que en los 18 municipios del Edomex sí aplica el Hoy No Circula, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.