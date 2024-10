Líneas 4 y B del Metro de CDMX van ‘muy lentas’: Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos

Si esta frío mañana otoñal de octubre viajas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, debes tomar precauciones en las líneas 4 y B, ya que los usuarios reportan entre 10 y 20 minutos de espera para abordar un tren.

En tanto, hay afluencia máxima en las líneas 2, 3, 5, 7, 8, 9, A, B, y 12. El tiempo de espera promedio para abordar un tren es de 7 minutos. También, se indica que el acceso es regulado, debido a la alta demanda del transporte.

Además, en la red social ‘X’ el Metro reporta a las 07:00 horas que hay afluencia alta en las líneas 1, y 6. El tiempo de espera para abordar un tren es de 6 minutos.

Usuarios reportar hasta 13 minutos de espera para abordar un tren de la Línea B del Metro. (Especial).

Usuarios en redes sociales reportan que los trenes de la Línea B del Metro de la CDMX se quedan parados en cada estación hasta por 10 minutos, lo que retrasa a quienes esperan abordar en la próxima estación.

‘’Que sucede en la línea B? Dirección Buenavista... Por estación se detiene casi los 10 min... No llueve, no se tiene afluencia alta... No entiendo la demora’', le escribió un usuario al Metro en la red social ‘X’.

Sobre la afluencia y servicio de la Línea B se suman más comentarios de usuarios en redes sociales, como este: ‘’Digan la verdad, el servicio de la línea B se está tardando más de 20 minutos. Usen las redes sociales o mínimo sus bocinas para informar a los usuarios la realidad de su servicio en tiempo real’'.

Váyanse al carajo, línea B súper saturada dirección Buenavista por sus mamadas, más de 10 min esperando un tren. Obvio se acumula la gente, deberían enviar trenes vacíos, malditos incompetentes. — IxT (@_IxT_07) October 11, 2024

En la Línea 4 del Metro, que va de Martín Carrera a Santa Anita, usuarias reportan que están esperando hasta 15 minutos para abordar el tren e incluso que ‘no ha pasado’.

‘’¿Que pasa en la línea 4? No sale el metro de Martín carrera’', reportó una usuaria. Otra más escribió ‘’Línea 4 horrible y el tiempo que dice no es real... Llevamos 10 minutos parados en una estación’'.

Sobre los reportes del servicio de la Línea 4 del Metro se suma, por ejemplo, ‘’20 minutos para 3 estacionen en línea 4 y está detenida’'.