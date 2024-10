5 líneas del Metro de CDMX avanza a ‘paso lento’: ¿Cuáles reportan retrasos de 20 minutos este lunes?

¡Ya es lunes! Y en este inicio de semana el Metro de la Ciudad de México registra demoras causando un alta afluencia de pasajeros en al menos cinco de sus 12 líneas que lo conforman, por lo que se recomienda a los pasajeros salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos.

Las aglomeraciones se registran en las líneas B, 8, A, 2 y 3 en donde reportan retrasos de hasta 20 minutos, ocasionando el descontento de los usuarios que utilizan este medio de transporte para llegar a tiempo a sus destinos.

Los usuarios de la línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, reportaron demoras de 20 minutos, pese a que el Metro CDMX señaló que dicha línea no presenta averías.

“Línea B no presenta averías, son 20 minutos, en 20 no avanza, no es que haya mucha gente y no cierren las puertas, simplemente no avanza, lo hacen adrede o es meta, ver qué día pueden hacer más tiempo en el recorrido”, indicó una usuaria en X, antes Twitter.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro indicó que la línea B no presenta averías, únicamente se tiene afluencia de la hora, por lo que se agiliza la circulación de los trenes.

Los usuarios de la línea 8, que hasta el momento tiene una afluencia alta de pasajeros, se quejan del avance lento con dirección a Garibaldi.

“Tomen precauciones línea 8 a reventar, metros salen de Constitución llenos, y aparte los que se regresan si los bajan se quedan del otro lado y se empiezan a empujar para subirse. Que les sea leve el trayecto”, señaló otra usuaria.

¿Qué líneas del Metro CDMX registran demoras este lunes 7 de octubre?

Asimismo, la línea 2, con dirección a Cuatro Caminos, también registra retrasos este mañana, pese a que el Metro CDMX acaba de iniciar su servicio.

“Ya se tardo mucho línea 2, dirección Cuatro Caminos, ¿Qué pasa con el servicio del Metro de la Ciudad?”, cuestionó otra pasajera.

La línea 3, con dirección a Indios verdes, también comienza a registrar alta afluencia de pasajeros, además de retrasos de más de 15 minutos en el arribo de los trenes.

“¿Algún problema en línea 3 ? Llevamos 15 minutos esperando un tren y nada”, comentó otro usuario.

Mientras que los trenes de la línea A, que van de Pantitlán a La Paz, van haciendo “base” de hasta 15 minutos, ocasionando una mayor afluencia de pasajeros.

En este sentido, el Metro CDMX informó en su cuenta oficial de X que se presenta afluencia alta en la línea A, por lo que se agiliza el avance de los trenes.

Según información del Metro CDMX, las Líneas con máxima demanda son la 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B donde los tiempos de espera son de hasta 6 minutos debido a la lluvia en algunas zonas.