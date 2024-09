Alerta sísmica en celulares: IFT reconoce fallo en envío… pero ‘culpa’ a usuarios por no actualizar sus teléfonos

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoció que durante el Simulacro Nacional 2024 se presentaron fallas en la prueba piloto de la alerta por sismo en equipos celulares y dispositivos inteligentes.

“En el marco del Simulacro Nacional 2024, fue posible realizar por primera vez una prueba piloto para la difusión masiva de alertamiento en equipos de telefonía móvil.(...) En algunos sitios o zonas en la Ciudad de México el mensaje no fue recibido”, explicó el organismo dirigido por Javier Juárez Mojica.

¿Por qué no me llegó el mensaje de alerta sísmica?

A pesar de reconocer la falla, el regulador afirmó que algunos de los usuarios no habrían recibido el mensaje de alerta debido a que sus dispositivos no estaban actualizados o no contaban con la capacidad técnica para recibir dicha alerta.

Sin embargo, detalló que no pasarán por alto las quejas de los usuarios, de tal manera que realizarán, en conjunto con los operadores móviles, un análisis técnico que les permita determinar las causas por las que algunos usuarios no recibieron la alerta.

“En algunos sitios o zonas en la Ciudad de México el mensaje no fue recibido. Los equipos técnicos de las autoridades y los concesionarios están revisando los sistemas desarrollados para la difusión de alertas con el fin de identificar las razones por las que no llegó a algunos dispositivos móviles”, añadió el IFT en un comunicado.

De esta manera, el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los operadores de telefonía móvil trabajarán de manera coordinada en este sistema, con el fin de que se convierta en un mecanismo de alertamiento de emergencias masivo eficiente.

Simulacro nacional este jueves 19 de septiembre

México efectuó este jueves, aniversario de los devastadores sismos de 1985 y 2017, un simulacro de terremoto a escala nacional en el que participaron casi diez millones de personas y que contó con el novedoso uso de la aplicación de Alerta Sísmica Oficial (Sassla).

A las 11:00 hora local (17:00 GMT) se inició un simulacro por el cual saltaron las alarmas de alerta sísmica en Ciudad de México y en otras entidades federativas del centro, occidente y sur del país, las que suelen verse más afectadas por este tipo de eventos.

La alerta emitida por altavoces estuvo acompañada por la emisión de un mensaje de aviso que los mexicanos recibieron en sus dispositivos telefónicos por el cual se les alertaba de la llegada de un terremoto magnitud 7.5 en escala Richter localizado en San Marcos, en el occidental estado de Guerrero, al tiempo que se aclaraba que el mensaje correspondía a un simulacro.

Con información de EFE