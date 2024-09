Trenes ‘hacen base’ en Metro de CDMX: ¿Qué líneas registran más retrasos este miércoles 11 de septiembre?

Con avance lento y trenes que ‘hacen base’ es como inicia operaciones el Metro de la CDMX este miércoles 11 de septiembre, ocasionando el descontento de los pasajeros quienes ocupan dicho transporte para llegar a tiempo a sus destinos.

A través de redes sociales, los pasajeros expresan su molestia por los retrasos de los trenes y aglomeraciones en las líneas.

La línea 7 que va de El Rosario a Barranca del Muerto, tiene avance lento, por lo que los pasajeros esperan hasta 10 minutos la llegada de los trenes a las estaciones mientras los andenes ya están llenos.

“Línea 7 no avanza, ya llevamos mucho tiempo parados en Tacubaya! Se tardó mucho para llegar y ahora no avanza, ya son más de 10 minutos esperando! Ya avancen por favor. Que ya perdimos mucho tiempo…”, comentó un usuario en X, antes Twitter.

Pese a que el día de ayer se dio la reapertura completa de las estaciones de la línea 9 en Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, que llevaban varios meses cerradas por obras de remodelación, los usuarios reportaron retrasos de hasta 10 minutos.

“¿Por qué no sale el metro en la línea 9, que no se supone que está recién reparada? ¿Ahora cuál es el inconveniente? Llevamos diez minutos y no salen los trenes aquí en Pantitlán”, cuestionó una pasajera.

¿Qué líneas del Metro CDMX registran retrasos este miércoles?

Asimismo, usuarios denunciaron que la línea 2 del Metro es también una de las más afectadas debido a la falta de movilidad de los trenes, ocasionando la saturación de los trenes.

“¿Qué pasa en la Línea 2? ¿Por qué hacen eso en la línea 2 de detener el Metro?”, se quejó otro usuario.

En la línea A del Metro CDMX también se quejan de los retrasos en esa zona donde, aseguran, los trenes van haciendo ‘base’ por 8 minutos.

De acuerdo con el Metro CDMX, las líneas más llenas son la 3, 7, 8, 9, A, B y 12, donde los tiempos de espera para abordar son de 5 a 6 minutos.