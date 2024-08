Libra infracciones: Hoy No Circula para el sábado 31 de agosto en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula sabatino tiene como finalidad restringir la libre circulación de automóviles durante estos días, en el marco de un programa integral que busca controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental. (Cuartoscuro).

¡Septiembre me respira en la nuca, Marce! Y sí, ya pasaron prácticamente ocho meses del 2024. Si planeas salir a pasear por la Ciudad de México este último fin de semana de agosto, recuerda que no está vigente el Hoy No Circula Sabatino, al menos para algunos autos. Toma nota

Esto se debe a que al ser el quinto sábado de agosto, todos los autos con holograma 1 no se ven afectados por el Hoy No Circula Sabatino.

En cambio, no circularán este sábado 31 de agosto los automóviles con holograma 2 y foráneos, sin importar el número en que termine su placa.

Hoy No Circula 31 de agosto del 2023.

El programa estará vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios selectos del Estado de México.

Como lo marca el propio calendario del programa, la restricción estará vigente desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas de este sábado 31 de agosto en la capital mexicana y la zona conurbada del Edomex.

Los 18 municipios del Edomex que se incluyen en el programa son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.